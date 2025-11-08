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Хегельманн - Судува: обзор матча 08 ноября 2025

Хегельманн
08.11.2025, суббота, 16:00
Литва. А-Лига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Судува
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Хегельманн - Судува
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Стадион:
Тренировочный центр ЛФФ
Посещаемость:
445
Новости команд
Все
Хегельманн
Судува
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
2021.09.14 17:48
5
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций
2021.07.19 15:22
7
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
2021.09.14 17:48
5
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций
2021.07.19 15:22
7
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Последние матчи
Все
Хегельманн
Судува
Лига конференций, 1 раунд
Пайде
3 : 0
16.07.2026
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
1 : 1
09.07.2026
Пайде
Литва. А-Лига, 21 тур
Судува
0 : 0
06.07.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 21 тур
Паневежис
1 : 1
04.07.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 19 тур
Паневежис
1 : 2
29.06.2026
Судува
Лига конференций, 1 раунд
Пайде
3 : 0
16.07.2026
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
1 : 1
09.07.2026
Пайде
Литва. А-Лига, 21 тур
Паневежис
1 : 1
04.07.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 19 тур
Банга
2 : 0
28.06.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 20 тур
Хегельманн
1 : 1
17.06.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 21 тур
Судува
0 : 0
06.07.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 19 тур
Паневежис
1 : 2
29.06.2026
Судува
Литва. А-Лига, 18 тур
Джюгас Тельшай
1 : 2
21.06.2026
Судува
Литва. А-Лига, 20 тур
Судува
2 : 1
16.06.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 17 тур
Судува
0 : 0
13.06.2026
Банга
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