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Спортиво Лукеньо - 2 де Майо: обзор матча 03 октября 2025

Спортиво Лукеньо
03.10.2025, пятница, 23:30
Парагвай. Примера, 15 тур
0 : 3
Завершен
2 де Майо
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Спортиво Лукеньо - 2 де Майо
4
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
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Спортиво Лукеньо
2 де Майо
Экс-спартаковец возглавил парагвайский клуб
2025.10.09 16:27
2
Клуб РПЛ приобрел лучшего бомбардира чемпионата Парагвая
2025.01.30 17:33
«Ахмат» пополнится парагвайским форвардом
2025.01.13 09:30
Экс-спартаковец возглавил парагвайский клуб
2025.10.09 16:27
2
Клуб РПЛ приобрел лучшего бомбардира чемпионата Парагвая
2025.01.30 17:33
«Ахмат» пополнится парагвайским форвардом
2025.01.13 09:30
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Спортиво Лукеньо
2 де Майо
Парагвай. Примера, 22 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 2
23.05.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 22 тур
2 де Майо
0 : 1
23.05.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 0
17.05.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
0 : 0
14.05.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Лукеньо
2 : 3
11.05.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 22 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 2
23.05.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 0
17.05.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Лукеньо
2 : 3
11.05.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 19 тур
Рубио Нью
0 : 0
03.05.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Лукеньо
2 : 1
25.04.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 22 тур
2 де Майо
0 : 1
23.05.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
0 : 0
14.05.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
2 де Майо
2 : 0
09.05.2026
Рубио Нью
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Триниденс
1 : 2
01.05.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 18 тур
2 де Майо
2 : 2
26.04.2026
Гуарани
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