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Джюгас Тельшай - Судува: обзор матча 18 октября 2025

Джюгас Тельшай
18.10.2025, суббота, 18:25
Литва. А-Лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Судува
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Джюгас Тельшай - Судува
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
467
Новости команд
Все
Джюгас Тельшай
Судува
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
2021.09.14 17:48
5
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций
2021.07.19 15:22
7
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
2021.09.14 17:48
5
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций
2021.07.19 15:22
7
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Последние матчи
Все
Джюгас Тельшай
Судува
Литва. А-Лига, 19 тур
Паневежис
1 : 2
29.06.2026
Судува
Литва. А-Лига, 19 тур
Джюгас Тельшай
0 : 0
28.06.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 18 тур
Джюгас Тельшай
1 : 2
21.06.2026
Судува
Литва. А-Лига, 20 тур
Хегельманн
1 : 1
17.06.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 20 тур
Судува
2 : 1
16.06.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 19 тур
Джюгас Тельшай
0 : 0
28.06.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 18 тур
Джюгас Тельшай
1 : 2
21.06.2026
Судува
Литва. А-Лига, 20 тур
Хегельманн
1 : 1
17.06.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 17 тур
Джюгас Тельшай
4 : 3
12.06.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 16 тур
Джюгас Тельшай
4 : 0
30.05.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 19 тур
Паневежис
1 : 2
29.06.2026
Судува
Литва. А-Лига, 18 тур
Джюгас Тельшай
1 : 2
21.06.2026
Судува
Литва. А-Лига, 20 тур
Судува
2 : 1
16.06.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 17 тур
Судува
0 : 0
13.06.2026
Банга
Литва. А-Лига, 16 тур
Ритеряй
0 : 3
29.05.2026
Судува
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