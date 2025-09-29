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Расписание матчей
Перу. Лига 1
УТ де Кахамарка - Депортиво Лос Чанкас
УТ де Кахамарка - Депортиво Лос Чанкас: обзор матча 29 сентября 2025
УТ де Кахамарка
29.09.2025, понедельник, 21:00
Перу. Лига 1, 12 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво Лос Чанкас
17'
J. Quintero
61'
J. Quintero
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТ де Кахамарка - Депортиво Лос Чанкас
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Pablo Bueno
79'
Замена
Fred Zamalloa
️️️️➡️️
Franco Torres
Замена
Joaquín Aguirre
️️️️➡️️
Jarlin Quintero
78'
Замена
José De la Cruz
️️️️➡️️
André Vasquez
78'
69'
Желтая карточка
Hector González
68'
Замена
David Dioses
️️️️➡️️
Braian Rivero
68'
Замена
Pablo Bueno
️️️️➡️️
Oshiro Takeuchi
Замена
Joshua Cantt
️️️️➡️️
Freddy Oncoy
64'
Замена
Leonardo Rugel
️️️️➡️️
Piero Serra
64'
ГОЛ! 2:0!
Jarlin Quintero
61'
56'
Замена
Adrián Quiroz
️️️️➡️️
J. Manzaneda
56'
Замена
Ayrthon Quintana
️️️️➡️️
Ronald Vega
Пенальти не реализован
Jarlin Quintero
55'
Замена
Roberto Villamarín
️️️️➡️️
Luis Garro
46'
ГОЛ! 1:0!
Jarlin Quintero
17'
11'
Желтая карточка
Ronald Vega
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТ де Кахамарка
21
Diego Campos
ВР
17
Luis Garro
ЦЗ
27
Piero Serra
ЦЗ
6
José Luján
ЦЗ
4
Anthony Rosell
ЦЗ
20
André Vasquez
ЦП
13
Freddy Oncoy
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
8
Cristian Mejia
ЦП
18
Erinson Ramirez
ЦП
11
Jarlin Quintero
(К)
ЦП
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Депортиво Лос Чанкас
1
Hairo Camacho
ВР
33
Carlos Pimienta
ЦЗ
2
Hector González
ЦЗ
34
Ronald Vega
ЦЗ
26
David Martin Gonzales
ЦЗ
7
J. Manzaneda
(К)
ЦП
38
Braian Rivero
ЦП
8
Jordan Guivin
ЦП
10
Franco Torres
ЦП
19
Isaac Camargo
ЦФ
18
Oshiro Takeuchi
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
УТ де Кахамарка
12
Manuel Heredia
ВР
16
Roberto Villamarín
ЦЗ
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
5
Joaquín Aguirre
ЦЗ
22
Geimer Balanta
ЦП
15
Joshua Cantt
ЦП
14
Luis Alvarez
ЦП
28
José De la Cruz
ЦФ
Депортиво Лос Чанкас
29
Willy Diaz
ВР
31
Ayrthon Quintana
ЦЗ
21
Fred Zamalloa
ЦЗ
4
Ederson Mogollón
ЦЗ
77
Félix Espinoza
ЦП
8
Adrián Quiroz
ЦП
8
David Dioses
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
27
Pablo Bueno
ЦФ
4-5-1
21
17
6
4
27
26
8
18
11
13
20
4-4-2
1
2
34
26
33
38
8
10
7
18
19
17
16
16
17
27
3
3
27
11
5
5
11
13
15
15
13
20
28
28
20
34
31
31
34
10
21
21
10
7
8
8
7
38
8
8
38
18
27
27
18
Остались в запасе
УТ де Кахамарка
Депортиво Лос Чанкас
12
Manuel Heredia
ВР
22
Geimer Balanta
ЦП
14
Luis Alvarez
ЦП
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
29
Willy Diaz
ВР
4
Ederson Mogollón
ЦЗ
77
Félix Espinoza
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Остались в запасе
12
Manuel Heredia
ВР
22
Geimer Balanta
ЦП
14
Luis Alvarez
ЦП
Остались в запасе
29
Willy Diaz
ВР
4
Ederson Mogollón
ЦЗ
77
Félix Espinoza
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Статистика матча УТ де Кахамарка - Депортиво Лос Чанкас
4
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
13
Офсайды
0
5
Количество передач
416
316
Сейвы
1
7
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Информация о матче
Главный судья:
Roberto Perez Gutierrez, Peru
Стадион:
Estadio Heroes de San Ramon, Cajamarca
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УТ де Кахамарка
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
17.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
08.05.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 13 тур
Мельгар
2 : 0
04.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
17.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 14 тур
Куско
1 : 1
11.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
04.05.2026
Депортиво Гарсиласо
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