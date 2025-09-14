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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Бумпром - Островец
Бумпром - Островец: обзор матча 14 сентября 2025
Бумпром
14.09.2025, воскресенье, 16:30
Беларусь. Первая лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Островец
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В Беларуси на матче не оказалось носилок – сломавший ногу игрок с трудом покинул поле
2025.11.13 19:59
В Беларуси на матче не оказалось носилок – сломавший ногу игрок с трудом покинул поле
2025.11.13 19:59
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