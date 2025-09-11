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Динамо-2 Минск - Минск-2: обзор матча 11 сентября 2025

Динамо-2 Минск
11.09.2025, четверг, 17:00
Беларусь. Первая лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Минск-2
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Динамо-2 Минск - Минск-2
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Минск-2
«Гомель» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.28 09:40
«Гомель» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.28 09:40
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Динамо-2 Минск
Минск-2
Беларусь. Первая лига, 12 тур
Динамо-2 Минск
3 : 1
19.06.2026
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 12 тур
Минск-2
1 : 2
19.06.2026
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 11 тур
БАТЭ-2
3 : 2
14.06.2026
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 11 тур
Сморгонь
1 : 0
14.06.2026
Минск-2
Беларусь. Первая лига, 10 тур
Минск-2
1 : 1
06.06.2026
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 12 тур
Динамо-2 Минск
3 : 1
19.06.2026
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 11 тур
БАТЭ-2
3 : 2
14.06.2026
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 10 тур
Динамо-2 Минск
2 : 1
06.06.2026
Юни Икс Лабс
Беларусь. Первая лига, 9 тур
Молодечно
1 : 1
01.06.2026
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 8 тур
Динамо-2 Минск
2 : 2
27.05.2026
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 12 тур
Минск-2
1 : 2
19.06.2026
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 11 тур
Сморгонь
1 : 0
14.06.2026
Минск-2
Беларусь. Первая лига, 10 тур
Минск-2
1 : 1
06.06.2026
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 9 тур
Минск-2
2 : 3
31.05.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 8 тур
Осиповичи
0 : 1
22.05.2026
Минск-2
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