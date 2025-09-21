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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Прогресо - Монтевидео Уондерерс
Прогресо - Монтевидео Уондерерс: обзор матча 21 сентября 2025
Прогресо
21.09.2025, воскресенье, 16:30
Уругвай. Примера, 8 тур
2 : 0
Завершен
Монтевидео Уондерерс
19'
I. Lemmo
32'
I. Lemmo
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Прогресо - Монтевидео Уондерерс
Завершен
83'
Желтая карточка
Martín Suárez
Замена
Danilo Asconeguy
️️️️➡️️
Gianfranco Trasante
81'
Замена
Hernan Carroso
️️️️➡️️
Nicolas Fernandez
81'
78'
Замена
Pablo Suarez
️️️️➡️️
R. Rivero
76'
Замена
Juan Rodriguez
️️️️➡️️
K. Parzajuk
74'
Желтая карточка
Tabaré Viudez
Замена
Rodrigo Hernandez
️️️️➡️️
Matteo Copelotti
74'
Замена
F. Lopez
️️️️➡️️
I. Lemmo
74'
Желтая карточка
Nicolas Fernandez
69'
Желтая карточка
I. Lemmo
66'
65'
Желтая карточка
Leandro Zazpe
64'
Замена
Pablo Lima
️️️️➡️️
Alan Garcia
60'
Замена
Tabaré Viudez
️️️️➡️️
Santiago Guzmán
Замена
Agustin Pinheiro
️️️️➡️️
P. Lopez
59'
46'
Замена
Mateo Martínez Doghram
️️️️➡️️
Francisco Cerro
39'
Желтая карточка
Alan Garcia
37'
Желтая карточка
Santiago Guzmán
ГОЛ! 2:0!
I. Lemmo
32'
ГОЛ! 1:0!
I. Lemmo
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Прогресо
1
Nicolás Gentilio
ВР
16
Gianfranco Trasante
ЦЗ
4
Marcos Paolini
ЦЗ
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
18
Gonzalo Silva
ЦП
11
P. Lopez
ЦП
23
Matteo Copelotti
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
Монтевидео Уондерерс
25
Jhonny Da Silva
ВР
17
Alan Garcia
ЦЗ
2
Paulo Lima
ЦЗ
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
13
German Gabriel
ЦЗ
5
Nicolás Queiroz
ЦП
18
Francisco Cerro
ЦП
15
Martín Suárez
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
7
R. Rivero
ЦП
11
K. Parzajuk
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Прогресо
35
Facundo Mendez
ВР
13
Hernan Carroso
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
14
Facundo Kidd
ЦЗ
5
Agustin Pinheiro
ЦП
7
Alejandro García
ЦП
24
Matías de los Santos
ЦП
17
Facundo Sosa
ЦФ
19
F. Lopez
ЦФ
15
Rodrigo Hernandez
ЦФ
Монтевидео Уондерерс
12
Jose Rio
ВР
14
Mateo Acosta
ЦЗ
26
Mateo Martínez Doghram
ЦП
10
Tabaré Viudez
ЦП
6
Pablo Lima
ЦП
27
Andrew Teuten
ЦП
8
Bruno Veglio
ЦП
16
Guillermo Wagner
ЦП
30
Juan Rodriguez
ЦФ
24
Pablo Suarez
ЦФ
3-2-3-2
1
23
40
29
4
16
10
18
11
8
23
4-5-1
25
2
6
13
17
5
15
20
7
18
11
29
13
13
29
16
28
28
16
11
5
5
11
10
19
19
10
23
15
15
23
18
26
26
18
20
10
10
20
17
6
6
17
11
30
30
11
7
24
24
7
Остались в запасе
Прогресо
Монтевидео Уондерерс
35
Facundo Mendez
ВР
14
Facundo Kidd
ЦЗ
7
Alejandro García
ЦП
24
Matías de los Santos
ЦП
17
Facundo Sosa
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
12
Jose Rio
ВР
14
Mateo Acosta
ЦЗ
27
Andrew Teuten
ЦП
8
Bruno Veglio
ЦП
16
Guillermo Wagner
ЦП
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Остались в запасе
35
Facundo Mendez
ВР
14
Facundo Kidd
ЦЗ
7
Alejandro García
ЦП
24
Matías de los Santos
ЦП
17
Facundo Sosa
ЦФ
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
14
Mateo Acosta
ЦЗ
27
Andrew Teuten
ЦП
8
Bruno Veglio
ЦП
16
Guillermo Wagner
ЦП
Главный тренер
Хавьер Мендес
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Статистика матча Прогресо - Монтевидео Уондерерс
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Информация о матче
Главный судья:
Santiago Motta, Uruguay
Стадион:
Абрахам Паладино
Посещаемость:
500
Новости команд
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Прогресо
Монтевидео Уондерерс
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
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