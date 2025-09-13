Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Расинг М - Бостон Ривер
Расинг М - Бостон Ривер: обзор матча 13 сентября 2025
Расинг М
13.09.2025, суббота, 19:00
Уругвай. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Бостон Ривер
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг М - Бостон Ривер
Завершен
Замена
Facundo González
️️️️➡️️
Esteban Da Silva
90'
Желтая карточка
Мохаммед Абдул Кайум
87'
87'
Замена
Rafael Haller
️️️️➡️️
Juan Manuel Acosta
87'
Замена
Facundo Rodríguez
️️️️➡️️
Фелипе Авенатти
Замена
Franco Suárez
️️️️➡️️
Bautista Tomatis
85'
Желтая карточка
G. Cotugno
79'
76'
Желтая карточка
Fredy Martínez
75'
Замена
Alexander González
️️️️➡️️
Agustin Anello
74'
Замена
Gustavo Viera
️️️️➡️️
Baltasar Barcia
73'
Желтая карточка
Martin Gonzalez
Замена
Felipe Cairus
️️️️➡️️
Yuri Oyarzo
67'
Желтая карточка
Yuri Oyarzo
66'
57'
Желтая карточка
Mauricio Vera
20'
Желтая карточка
Mateo Rivero
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг М
36
Lautaro Amade
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
22
Thiago Espinosa
ЦЗ
37
Yuri Oyarzo
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
3
G. Bueno
ЦЗ
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
81
Мохаммед Абдул Кайум
ЦП
77
Bautista Tomatis
ЦП
3
Ramiro Brazionis
ЦП
33
Esteban Da Silva
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
23
Mateo Rivero
ЦЗ
22
Fredy Martínez
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
10
Agustín Amado
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
11
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Расинг М
1
Facundo Machado
ВР
15
Diego Cheuquepal
ЦЗ
29
Facundo González
ЦЗ
13
Felipe Álvarez
ЦЗ
8
Felipe Cairus
ЦП
11
Franco Suárez
ЦП
7
Alejandro Severo
ЦФ
30
Augusto Scarone
ЦФ
Бостон Ривер
12
José Torres
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Jairo O'Neil
ЦЗ
17
Rafael Haller
ЦЗ
5
Francisco Barrios
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
7
Facundo Rodríguez
ЦП
7
Gustavo Viera
ЦФ
9
Alexander González
ЦФ
3-2-4-1
36
37
17
3
22
4
18
77
3
81
Абдул Кайум
33
3-2-3-2
1
22
8
31
30
23
10
30
20
Альбаррасин
11
Авенатти
28
33
29
29
33
37
8
8
37
77
11
11
77
31
17
17
31
11
Авенатти
7
7
11
Авенатти
30
7
7
30
28
9
9
28
Остались в запасе
Расинг М
Бостон Ривер
1
Facundo Machado
ВР
15
Diego Cheuquepal
ЦЗ
13
Felipe Álvarez
ЦЗ
7
Alejandro Severo
ЦФ
30
Augusto Scarone
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
12
José Torres
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Jairo O'Neil
ЦЗ
5
Francisco Barrios
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
Главный тренер
Алехандро Апуд
Остались в запасе
1
Facundo Machado
ВР
15
Diego Cheuquepal
ЦЗ
13
Felipe Álvarez
ЦЗ
7
Alejandro Severo
ЦФ
30
Augusto Scarone
ЦФ
Остались в запасе
12
José Torres
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Jairo O'Neil
ЦЗ
5
Francisco Barrios
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Главный тренер
Алехандро Апуд
Статистика матча Расинг М - Бостон Ривер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Информация о матче
Главный судья:
Santiago Motta, Uruguay
Стадион:
Освальдо Роберто
Посещаемость:
400
Новости команд
Все
Расинг М
Бостон Ривер
Больше новостей
Последние матчи
Все
Расинг М
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 4 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 1
06.06.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
0 : 1
01.06.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 3 тур
Расинг М
0 : 0
30.05.2026
Дефенсор Спортинг
Копа Судамерикана, 6 тур
Сан-Паулу
2 : 0
27.05.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 4 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 1
06.06.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 3 тур
Расинг М
0 : 0
30.05.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 2 тур
Ливерпуль
0 : 0
23.05.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 1 тур
Расинг М
1 : 0
17.05.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Сентраль Эспаньол
2 : 0
10.05.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
0 : 1
01.06.2026
Ливерпуль
Копа Судамерикана, 6 тур
Сан-Паулу
2 : 0
27.05.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро Ларго
3 : 0
23.05.2026
Бостон Ривер
Копа Судамерикана, 5 тур
Бостон Ривер
3 : 2
21.05.2026
О'Хиггинс
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: