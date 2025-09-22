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Перу. Лига 1
Спорт Уанкайо - Сьенсиано
Спорт Уанкайо - Сьенсиано: обзор матча 22 сентября 2025
Спорт Уанкайо
22.09.2025, понедельник, 01:30
Перу. Лига 1, 10 тур
5 : 2
Завершен
Сьенсиано
9'
E. Villar
15'
E. Ariel Fernandez
38'
J. Sanguinetti
85'
R. Huaccha
90+5'
J. Herrera
7'
D. Ortiz
24'
C. Garcés
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спорт Уанкайо - Сьенсиано
Завершен
ГОЛ! 5:2!
Josuee Herrera
90'
+5
Замена
Josuee Herrera
️️️️➡️️
J. Sanguinetti
87'
ГОЛ! 4:2!
Ronal Huaccha
Пас отдал
Piero Magallanes
85'
Желтая карточка
D. Carabano
80'
77'
Замена
Ray Sandoval
️️️️➡️️
Cristian Souza
77'
Замена
Luis Benites
️️️️➡️️
Christian Neira
Замена
M. de Jesus
️️️️➡️️
Enzo Ariel Fernandez
72'
69'
Желтая карточка
Santiago Arias
68'
Замена
Beto Da Silva
️️️️➡️️
Alejandro Hohberg
67'
Замена
Agustín González
️️️️➡️️
Maximiliano Amondarain
Замена
Piero Magallanes
️️️️➡️️
Nahuel Luján
63'
Замена
D. Carabano
️️️️➡️️
Ricardo Salcedo
46'
Желтая карточка
Johan Madrid
45'
+3
Желтая карточка
Nahuel Luján
41'
ГОЛ! 3:2!
J. Sanguinetti
Пас отдал
Nahuel Luján
38'
30'
Вторая желтая
Claudio Torrejón
24'
ГОЛ! 2:2!
Carlos Garcés
20'
Желтая карточка
Claudio Torrejón
Желтая карточка
Ricardo Salcedo
20'
Желтая карточка
Enzo Ariel Fernandez
16'
ГОЛ! 2:1!
Enzo Ariel Fernandez
Пас отдал
Edu Villar
15'
ГОЛ! 1:1!
Edu Villar
Пас отдал
Ronal Huaccha
9'
7'
ГОЛ! 0:1!
Danilo Ortiz
Пас отдал
Claudio Torrejón
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Уанкайо
12
Ángel Zamudio
ВР
20
Johan Madrid
ЦЗ
2
Hugo Ángeles
ЦЗ
26
Marcelo Gaona
ЦЗ
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
38
Edu Villar
ЦП
22
Ricardo Salcedo
(К)
ЦП
28
Enzo Ariel Fernandez
ЦП
10
Nahuel Luján
ЦФ
11
J. Sanguinetti
ЦФ
19
Ronal Huaccha
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Сьенсиано
24
Juan Bolado
ВР
4
Maximiliano Amondarain
ЦЗ
6
Leonel Galeano
ЦЗ
6
Danilo Ortiz
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
14
Claudio Torrejón
(К)
ЦП
5
Santiago Arias
ЦП
70
Jimmy Valoyes
ЦП
7
Cristian Souza
ЦП
21
Carlos Garcés
ЦФ
10
Alejandro Hohberg
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Спорт Уанкайо
33
Carlos Martin Solis
ВР
4
Juan Barreda
ЦЗ
25
Alan Perez
ЦЗ
8
D. Carabano
ЦП
7
Miguel Carranza
ЦП
9
Juan Martínez
ЦП
11
Josuee Herrera
ЦП
23
Piero Magallanes
ЦФ
9
M. de Jesus
ЦФ
Сьенсиано
29
Ignacio Barrios
ВР
8
Agustín González
ЦП
21
Luis Benites
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
55
Alfredo Ramúa
ЦП
26
Rudy Palomino
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
30
Beto Da Silva
ЦФ
17
Osnar Noronha
ЦФ
4-3-3
12
20
26
92
2
38
22
28
19
11
10
2-5-1-2
24
4
6
22
5
70
7
14
6
10
21
22
8
8
22
11
11
11
11
10
23
23
10
28
9
9
28
4
8
8
4
22
21
21
22
7
17
17
7
10
30
30
10
Остались в запасе
Спорт Уанкайо
Сьенсиано
33
Carlos Martin Solis
ВР
4
Juan Barreda
ЦЗ
25
Alan Perez
ЦЗ
7
Miguel Carranza
ЦП
9
Juan Martínez
ЦП
Главный тренер
Вильмар Валенсия
29
Ignacio Barrios
ВР
55
Alfredo Ramúa
ЦП
26
Rudy Palomino
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
17
Osnar Noronha
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Остались в запасе
33
Carlos Martin Solis
ВР
4
Juan Barreda
ЦЗ
25
Alan Perez
ЦЗ
7
Miguel Carranza
ЦП
9
Juan Martínez
ЦП
Остались в запасе
29
Ignacio Barrios
ВР
55
Alfredo Ramúa
ЦП
26
Rudy Palomino
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
17
Osnar Noronha
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Статистика матча Спорт Уанкайо - Сьенсиано
5
1
2
Всего ударов по воротам
17
19
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
15
8
Офсайды
4
2
Количество передач
287
400
Сейвы
3
5
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
9
9
Информация о матче
Главный судья:
Víctor Cori, Peru
Стадион:
Estadio Huancayo, Huancayo
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1 : 1
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2 : 2
24.05.2026
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Атлетико Минейро
2 : 0
22.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
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Перу. Лига 1, 16 тур
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2 : 2
24.05.2026
Сьенсиано
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Перу. Лига 1, 15 тур
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0 : 1
17.05.2026
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