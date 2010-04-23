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Кортрейк - Брюгге

23.04.2010, Пятница, 22:30 мск Кортрейк, стадион Гульден спорен Чемпионат Бельгии, 7 тур Кортрейк - Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 2 тур
31 марта, среда 22:30 Брюгге 3:0 Кортрейк
21 тур
30 декабря, среда 20:00 Кортрейк 1:4 Брюгге
4 тур
22 августа, суббота 22:00 Брюгге 2:2 Кортрейк
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