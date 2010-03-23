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Расписание матчей
Франция. Кубок
Кевийи - Булонь
Кевийи - Булонь: обзор матча 23 марта 2010
Кевийи
23.03.2010, вторник, 20:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Булонь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кевийи - Булонь
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0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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