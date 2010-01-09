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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ле-Ман - Валансьен
Ле-Ман - Валансьен: обзор матча 09 января 2010
Ле-Ман
09.01.2010, суббота, 22:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Валансьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ле-Ман - Валансьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
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- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
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