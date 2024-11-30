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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро Ларго - Прогресо
Серро Ларго - Прогресо: обзор матча 30 ноября 2024
Серро Ларго
30.11.2024, суббота, 23:00
Уругвай. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Прогресо
11'
L. Cosentino
71'
L. Cosentino
90+4'
G. Alles
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро Ларго - Прогресо
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
G. Alles
90'
+2
Желтая карточка
M. García
Замена
M. Añasco
️️️️
J. Contrera
82'
Замена
H. Pereira
️️️️
A. Di Pippa
82'
75'
Замена
H. Sequeira
️️️️
G. Colman
75'
Замена
R. Izquierdo
️️️️
A. Moreira
ГОЛ! 2:0!
L. Cosentino
71'
62'
Замена
G. Alles
️️️️
B. Joaquín Hernández Álvarez
62'
Замена
A. García
️️️️
A. Colombino
Желтая карточка
J. Contrera
56'
Замена
B. Ferrares
️️️️
R. Rabino
46'
Желтая карточка
N. Bertocchi
45'
+2
19'
Замена
N. Suárez
️️️️
J. Gonzalez
15'
Красная карточка
M. Castro
ГОЛ! 1:0!
L. Cosentino
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
17
Alan Garcia
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
5
A. Di Pippa
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
8
Matías Mir
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
10
Luciano Cosentino
ЦП
19
Julian Contrera
ЦФ
33
Sebastián Sosa
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Прогресо
1
Matías Castro
ВР
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
22
J. Gonzalez
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
26
F. Silvera
ЦП
8
Mario García
ЦП
8
Adrián Colombino
ЦФ
27
A. Moreira
ЦФ
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
11
G. Colman
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
4
Brian Ferrares
ЦЗ
27
Ian López
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
28
Santiago Rollano
ЦФ
20
Federico Andrade
ЦФ
Прогресо
33
Nahuel Suárez
ВР
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
3
Martín Marta
ЦЗ
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
16
Pablo Caballero
ЦП
7
Alejandro García
ЦП
9
G. Alles
ЦФ
19
H. Sequeira
ЦФ
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
4-4-2
25
17
5
2
16
8
22
10
15
33
19
4-2-4
1
22
29
15
18
26
8
11
30
27
8
16
4
4
16
5
21
21
5
19
10
10
19
22
33
33
22
27
4
4
27
8
7
7
8
30
9
9
30
11
19
19
11
Остались в запасе
Серро Ларго
Прогресо
25
Gino Santilli
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
27
Ian López
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
28
Santiago Rollano
ЦФ
20
Federico Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
3
Martín Marta
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
16
Pablo Caballero
ЦП
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Остались в запасе
25
Gino Santilli
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
27
Ian López
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
28
Santiago Rollano
ЦФ
20
Federico Andrade
ЦФ
Остались в запасе
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
3
Martín Marta
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
16
Pablo Caballero
ЦП
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Главный тренер
Карлос Каноббио
Статистика матча Серро Ларго - Прогресо
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Прогресо
1 : 1
19.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Прогресо
2 : 0
17.10.2026
Хувентуд
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, Melo
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