Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Бостон Ривер - Расинг М
Бостон Ривер - Расинг М: обзор матча 27 ноября 2024
Бостон Ривер
27.11.2024, среда, 22:30
Уругвай. Примера, 14 тур
1 : 2
Завершен
Расинг М
15'
J. Manuel Gutiérrez
89'
A. Severo
90+5'
E. Da Silva
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бостон Ривер - Расинг М
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
E. Da Silva
Желтая карточка
A. Cougo
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:1!
A. Severo
85'
Желтая карточка
H. Magallanes
Замена
E. Beltrán
️️️️
J. Manuel Acosta
82'
78'
Замена
A. Severo
️️️️
A. Alaniz
77'
Замена
M. Caceres
️️️️
J. Urretaviscaya
74'
Желтая карточка
L. Monzón
Замена
B. Damiani
️️️️
L. Suhr
70'
Замена
F. Pérez
️️️️
A. Amado
70'
Желтая карточка
L. Suhr
64'
46'
Замена
E. Da Silva
️️️️
G. Bueno
37'
Желтая карточка
G. Bueno
19'
Замена
R. Teliz
️️️️
J. Varela
ГОЛ! 1:0!
J. Manuel Gutiérrez
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бостон Ривер
1
Santiago Silva
ВР
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦЗ
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
10
Agustín Amado
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
16
Leandro Suhr
ЦП
24
Juan Manuel Gutiérrez
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
3
G. Bueno
ЦЗ
14
Erik De Los Santos
ЦП
7
J. Varela
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
11
Federico Andrada
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
2
Leonard Costa
ЦЗ
17
Emanuel Beltrán
ЦЗ
23
Carlos Valdez
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
9
Bruno Damiani
ЦФ
21
Franco Pérez
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
26
M. Caceres
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
25
Rodrigo Teliz
ЦП
10
Esteban Da Silva
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
3-2-3-2
1
30
40
8
22
Родригес
31
10
3
16
28
24
3-2-4-1
25
33
17
3
4
4
7
80
7
14
11
31
17
17
31
16
9
9
16
10
21
21
10
80
26
26
80
7
25
25
7
3
10
10
3
7
7
7
7
Остались в запасе
Бостон Ривер
Расинг М
1
Bruno Antúnez
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
2
Leonard Costa
ЦЗ
23
Carlos Valdez
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
7
Leandro Barcia
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
8
L. Gorocito
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Остались в запасе
1
Bruno Antúnez
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
2
Leonard Costa
ЦЗ
23
Carlos Valdez
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
7
Leandro Barcia
ЦФ
Остались в запасе
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
8
L. Gorocito
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Статистика матча Бостон Ривер - Расинг М
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 0
14.11.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
1 : 2
01.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Heras, Uruguay
Стадион:
Estadio Campeones Olimpicos, Florida
Новости команд
Все
Бостон Ривер
Расинг М
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+