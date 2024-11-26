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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ривер Плейт - Серро
Ривер Плейт - Серро: обзор матча 26 ноября 2024
Ривер Плейт
26.11.2024, вторник, 15:45
Уругвай. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Серро
79'
T. Galletto
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Серро
Замена
A. Bernardo Vera Flores
️️️️
J. Cruz De los Santos
90'
Замена
R. Cristobal
️️️️
Х. Лавега
84'
83'
Замена
B. Scorza
️️️️
Y. Gorgoroso
ГОЛ! 1:0!
T. Galletto
79'
74'
Замена
M. Perez
️️️️
N. González
74'
Замена
N. Wunsch
️️️️
H. Tijanovich
Замена
M. Camarda
️️️️
J. Zeballos
70'
Желтая карточка
T. Galletto
67'
63'
Замена
E. Crespo
️️️️
M. Rabuñal
63'
Замена
G. Rodriguez
️️️️
S. Ramirez
Желтая карточка
N. Rodriguez
57'
45'
Желтая карточка
M. Rabuñal
Желтая карточка
C. Almeida
39'
Желтая карточка
J. Zeballos
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
6
Ramiro Fernandez
ЦЗ
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
13
Christian Almeida
ЦЗ
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
27
Tiago Galletto
ЦП
22
Matías Alfonso
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
24
Joaquín Zeballos
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
13
Pablo Lacoste
ЦЗ
16
Mathias Abero
ЦЗ
24
Emiliano Álvarez
ЦЗ
5
Alejo Macelli
ЦП
55
Martín Rabuñal
ЦП
21
Yonathan Gorgoroso
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
9
Nicólas González
ЦФ
14
Santiago Ramirez
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Ривер Плейт
21
Jose Arbio
ВР
2
Facundo Perez
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
29
Facundo González
ЦЗ
25
Ramiro Cristobal
ЦП
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
5
German Barrios
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
29
Marcos Camarda
ЦФ
Серро
25
Kevin Larrea
ВР
23
Emilio Crespo
ЦЗ
19
Germán Triunfo
ЦП
2
Claudio Araujo
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
15
Mateo Ovelar
ЦФ
18
G. Rodriguez
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
13
Maximiliano Perez
ЦФ
4-5-1
12
23
21
13
6
27
22
7
Лавега
19
30
24
3-4-3
1
13
16
24
55
21
11
5
14
9
14
7
Лавега
25
25
7
Лавега
19
10
10
19
24
29
29
24
55
23
23
55
11
8
8
11
14
18
18
14
21
7
7
21
9
13
13
9
Остались в запасе
Ривер Плейт
Серро
21
Jose Arbio
ВР
2
Facundo Perez
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
29
Facundo González
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
5
German Barrios
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
Главный тренер
Игнасио Итурральде
25
Kevin Larrea
ВР
19
Germán Triunfo
ЦП
2
Claudio Araujo
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
15
Mateo Ovelar
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Остались в запасе
21
Jose Arbio
ВР
2
Facundo Perez
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
29
Facundo González
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
5
German Barrios
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
Остались в запасе
25
Kevin Larrea
ВР
19
Germán Triunfo
ЦП
2
Claudio Araujo
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
15
Mateo Ovelar
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Статистика матча Ривер Плейт - Серро
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Javier Burgos, Uruguay
Стадион:
Сарольди
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Ривер Плейт
Серро
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
2015.08.24 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
2015.08.21 13:21
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
2015.08.24 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
2015.08.21 13:21
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