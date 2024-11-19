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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро - Бостон Ривер
Серро - Бостон Ривер: обзор матча 19 ноября 2024
Серро
19.11.2024, вторник, 01:00
Уругвай. Примера, 13 тур
0 : 0
Завершен
Бостон Ривер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро - Бостон Ривер
90'
+4
Желтая карточка
G. Pérez
90'
Вторая желтая
G. Rodriguez
Желтая карточка
H. Tijanovich
89'
Замена
N. Wunsch
️️️️
J. Javier Berrios Mora
82'
Замена
N. González
️️️️
M. Perez
74'
70'
Желтая карточка
G. Rodriguez
68'
Желтая карточка
F. Marco
64'
Замена
F. Pérez
️️️️
L. Suhr
Замена
H. Tijanovich
️️️️
G. Rodriguez
62'
46'
Замена
G. Pérez
️️️️
F. Chiappini
Желтая карточка
P. Lacoste
45'
+2
36'
Желтая карточка
F. Chiappini
Желтая карточка
M. Abero
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
24
Emiliano Álvarez
ЦЗ
13
Pablo Lacoste
ЦЗ
16
Mathias Abero
ЦЗ
55
Martín Rabuñal
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
18
G. Rodriguez
ЦФ
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
14
Santiago Ramirez
ЦФ
13
Maximiliano Perez
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Бостон Ривер
1
Santiago Silva
ВР
17
Emanuel Beltrán
ЦЗ
2
Leonard Costa
ЦЗ
4
Francisco Marco
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
16
Leandro Suhr
ЦП
10
Agustín Amado
ЦП
9
Bruno Damiani
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Серро
25
Kevin Larrea
ВР
21
Yonathan Gorgoroso
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
2
Claudio Araujo
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
9
Nicólas González
ЦФ
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
23
Carlos Valdez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
29
Gastón Pérez
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
19
Santiago Sequeira
ЦФ
21
Franco Pérez
ЦФ
24
Juan Manuel Gutiérrez
ЦФ
3-2-4
1
24
13
16
55
5
18
13
14
14
3-2-3-2
1
4
17
8
17
2
25
16
10
28
9
21
21
14
8
8
14
18
11
11
18
13
9
9
13
25
29
29
25
16
21
21
16
Остались в запасе
Серро
Бостон Ривер
25
Kevin Larrea
ВР
19
Germán Triunfo
ЦП
2
Claudio Araujo
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
1
Bruno Antúnez
ВР
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
23
Carlos Valdez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
19
Santiago Sequeira
ЦФ
24
Juan Manuel Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Остались в запасе
25
Kevin Larrea
ВР
19
Germán Triunfo
ЦП
2
Claudio Araujo
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
Остались в запасе
1
Bruno Antúnez
ВР
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
23
Carlos Valdez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
19
Santiago Sequeira
ЦФ
24
Juan Manuel Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Главный тренер
Алехандро Апуд
Статистика матча Серро - Бостон Ривер
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 0
14.11.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
1 : 2
01.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Antonio Garcia, Uruguay
Стадион:
Луис Трокколи
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