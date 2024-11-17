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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Расинг М - Данубио
Расинг М - Данубио: обзор матча 17 ноября 2024
Расинг М
17.11.2024, воскресенье, 22:30
Уругвай. Примера, 13 тур
0 : 0
Завершен
Данубио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг М - Данубио
Замена
F. Andrada
️️️️
A. Alaniz
89'
72'
Замена
L. Sosa
️️️️
S. Romero
72'
Замена
H. Novick
️️️️
I. Pintos
Желтая карточка
H. Magallanes
66'
65'
Замена
S. Fernández
️️️️
N. Blandi
65'
Замена
C. Tizon
️️️️
G. Bueno
Желтая карточка
D. Nandin
58'
Замена
E. Da Silva
️️️️
A. Pereira
57'
Замена
M. Ferreira
️️️️
T. Espinosa
46'
Замена
E. De Los Santos
️️️️
J. Urretaviscaya
46'
Вторая желтая
L. Rodriguez
45'
Желтая карточка
R. Bacchia
22'
Желтая карточка
L. Rodriguez
21'
Желтая карточка
T. Espinosa
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
34
A. Pereira
ЦЗ
26
Thiago Espinosa
ЦЗ
7
Agustín Alaniz
ЦП
7
J. Varela
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
16
Matías Fracchia
ЦЗ
3
Ramiro Brazionis
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
7
Ignacio Pintos
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
17
Nicolás Blandi
ЦФ
28
Luis Femia
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
17
M. Ferreira
ЦЗ
3
G. Bueno
ЦЗ
26
M. Caceres
ЦП
14
Erik De Los Santos
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
8
L. Gorocito
ЦФ
10
Esteban Da Silva
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
11
Federico Andrada
ЦФ
Данубио
12
Jose Rio
ВР
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
25
Matías González
ЦЗ
6
Leandro Sosa
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
17
Facundo Silvestre
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
3-2-4-1
25
33
34
26
4
4
7
23
80
7
23
2-5-1-2
1
Гойкоэчеа
21
16
19
21
10
11
7
3
28
17
26
17
17
26
80
14
14
80
34
10
10
34
7
11
11
7
19
6
6
19
11
80
80
11
7
13
13
7
17
30
30
17
Остались в запасе
Расинг М
Данубио
1
Renzo Bacchia
ВР
3
G. Bueno
ЦЗ
26
M. Caceres
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
8
L. Gorocito
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
12
Jose Rio
ВР
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
25
Matías González
ЦЗ
17
Facundo Silvestre
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Остались в запасе
1
Renzo Bacchia
ВР
3
G. Bueno
ЦЗ
26
M. Caceres
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
8
L. Gorocito
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
25
Matías González
ЦЗ
17
Facundo Silvestre
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Главный тренер
Марио Саралеги
Статистика матча Расинг М - Данубио
5
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Santiago Motta, Uruguay
Стадион:
Освальдо Роберто
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