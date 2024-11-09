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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро - Депортиво Мальдонадо
Серро - Депортиво Мальдонадо: обзор матча 09 ноября 2024
Серро
09.11.2024, суббота, 00:00
Уругвай. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво Мальдонадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро - Депортиво Мальдонадо
90'
+5
Желтая карточка
A. González
Желтая карточка
G. Rodriguez
90'
+3
Желтая карточка
M. Cubero
90'
+3
88'
Замена
F. Milán
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
P. Lacoste
82'
Замена
G. Rodriguez
️️️️
M. Rabuñal
78'
Замена
M. Abero
️️️️
C. Araujo
78'
Замена
N. Wunsch
️️️️
H. Tijanovich
77'
Замена
Y. Gorgoroso
️️️️
S. Ramirez
73'
Замена
J. Javier Berrios Mora
️️️️
M. Perez
55'
46'
Замена
E. de León
️️️️
R. Muníz
42'
Желтая карточка
F. Tealde
10'
Замена
F. Tealde
️️️️
H. Petrik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
23
Emilio Crespo
ЦЗ
24
Emiliano Álvarez
ЦЗ
13
Pablo Lacoste
ЦЗ
2
Claudio Araujo
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
55
Martín Rabuñal
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
14
Santiago Ramirez
ЦФ
9
Nicólas González
ЦФ
13
Maximiliano Perez
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Депортиво Мальдонадо
1
Adriano Freitas
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
32
Hernán Petrik
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
27
Ángel Rodríguez
ЦП
5
Lucas Núñez
ЦП
80
P. Gonzalez
ЦП
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
16
Renato César
ЦП
10
Maximiliano Noble
ЦФ
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Серро
25
Kevin Larrea
ВР
16
Mathias Abero
ЦЗ
19
Germán Triunfo
ЦП
2
Nahuel Petillo
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
21
Yonathan Gorgoroso
ЦП
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
18
G. Rodriguez
ЦФ
Депортиво Мальдонадо
22
Gonzalo Silva
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
19
Facundo Tealde
ЦЗ
23
Sebastian Diana
ЦЗ
24
Marcos Montiel
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
26
Elías de León
ЦП
9
Alexander González
ЦФ
9
Facundo Milán
ЦФ
3-4-3
1
23
24
13
2
55
11
5
13
9
14
3-5-2
1
43
Суарес
32
27
27
80
7
16
5
14
10
2
16
16
2
11
8
8
11
14
21
21
14
13
14
14
13
55
18
18
55
32
19
19
32
14
26
26
14
43
Суарес
9
9
43
Суарес
Остались в запасе
Серро
Депортиво Мальдонадо
25
Kevin Larrea
ВР
19
Germán Triunfo
ЦП
2
Nahuel Petillo
ЦП
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
22
Gonzalo Silva
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
23
Sebastian Diana
ЦЗ
24
Marcos Montiel
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
9
Alexander González
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Остались в запасе
25
Kevin Larrea
ВР
19
Germán Triunfo
ЦП
2
Nahuel Petillo
ЦП
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
Остались в запасе
22
Gonzalo Silva
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
23
Sebastian Diana
ЦЗ
24
Marcos Montiel
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
9
Alexander González
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Статистика матча Серро - Депортиво Мальдонадо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Альбион
0 : 0
03.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Mathias De Armas, Uruguay
Стадион:
Луис Трокколи
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