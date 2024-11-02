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Англия. Кубок
Брэкли Таун - Брейнтри Таун
Брэкли Таун - Брейнтри Таун: обзор матча 02 ноября 2024
Брэкли Таун
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Брейнтри Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брэкли Таун - Брейнтри Таун
ГОЛ!
M. Lowe
2:3
Пенальти не реализован!
M. Robinson
Пенальти не реализован!
A. Bates
ГОЛ!
J. Vennings
1:3
ГОЛ!
Д. Лэнгстон
1:2
ГОЛ!
D. Newton
1:1
ГОЛ!
J. Akinde
0:1
Замена
️️️️
M. Roberts
120'
Желтая карточка
К. Крейг
98'
Желтая карточка
M. Roberts
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
L. Covolan
83'
Замена
Д. Файфилд
️️️️
R. Clampin
68'
Замена
J. Akinde
️️️️
I. Effiong
Желтая карточка
M. Lowe
62'
Замена
S. Pollock
️️️️
C. Hall
60'
Замена
К. Крейг
️️️️
G. Dean
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэкли Таун
19
Zak Lilly
ЦЗ
6
Gareth Dean
ЦЗ
23
Shane Byrne
ЦП
2
George Carline
ЦП
9
D. Newton
ЦФ
27
Connor Hall
ЦФ
10
Morgan Roberts
ЦФ
15
Alfie Bates
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Коуэн
Брейнтри Таун
33
Lucas Covolan
ВР
3
Ryan Clampin
ЦЗ
4
Джордж Лэнгстон
ЦЗ
11
Chay Cooper
ЦП
15
Джермейн Фрэнсис
ЦП
18
M. Robinson
ЦП
24
Frankie Terry
ЦП
5
Лу Эннсли
ЦП
9
I. Effiong
ЦФ
6
James Vennings
ЦФ
Главный тренер
Анджело Хэрроп
Брэкли Таун
13
Alastair Worby
ВР
64
Каде Крейг
ЦЗ
14
Scott Pollock
ЦП
7
Liam Cross
ЦП
Брейнтри Таун
12
Джамал Файфилд
ЦЗ
22
Kyrell Lisbie
ЦП
7
Tom Blackwell
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
2-2-5
19
6
23
2
10
1
11
15
27
2-5-2
33
3
4
Лэнгстон
11
18
24
5
Эннсли
15
Фрэнсис
6
9
6
64
Крейг
64
Крейг
6
27
14
14
27
3
12
Файфилд
12
Файфилд
3
9
14
14
9
Остались в запасе
Брэкли Таун
Брейнтри Таун
13
Alastair Worby
ВР
7
Liam Cross
ЦП
Главный тренер
Гэвин Коуэн
22
Kyrell Lisbie
ЦП
7
Tom Blackwell
ЦФ
Главный тренер
Анджело Хэрроп
Остались в запасе
13
Alastair Worby
ВР
7
Liam Cross
ЦП
Остались в запасе
22
Kyrell Lisbie
ЦП
7
Tom Blackwell
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Коуэн
Главный тренер
Анджело Хэрроп
Статистика матча Брэкли Таун - Брейнтри Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брэкли Таун
Англия. Национальная лига, 46 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
25.04.2026
Брэкли Таун
Англия. Национальная лига, 45 тур
Брэкли Таун
2 : 1
18.04.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 44 тур
Сканторп Юнайтед
1 : 0
11.04.2026
Брэкли Таун
Англия. Национальная лига, 43 тур
Брэкли Таун
1 : 1
06.04.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Форест Грин
4 : 0
03.04.2026
Брэкли Таун
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 46 тур
Тамуорт
5 : 1
25.04.2026
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 45 тур
Брейнтри Таун
1 : 2
18.04.2026
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 44 тур
Форест Грин
3 : 1
11.04.2026
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 43 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
06.04.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 42 тур
Саутенд Юнайтед
3 : 2
03.04.2026
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