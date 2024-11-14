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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Данубио - Серро
Данубио - Серро: обзор матча 14 ноября 2024
Данубио
14.11.2024, четверг, 15:45
Уругвай. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Серро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данубио - Серро
Замена
G. Leyes
️️️️
S. Fernández
85'
82'
Замена
G. Triunfo
️️️️
Y. Gorgoroso
82'
Замена
D. Cóccaro
️️️️
J. Javier Berrios Mora
Желтая карточка
C. Tizon
73'
69'
Желтая карточка
M. Perez
67'
Замена
N. González
️️️️
M. Perez
67'
Замена
S. Ramirez
️️️️
G. Rodriguez
59'
Замена
N. Wunsch
️️️️
H. Tijanovich
56'
Желтая карточка
A. Macelli
47'
Желтая карточка
M. Rabuñal
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
16
Matías Fracchia
ЦЗ
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
3
Ramiro Brazionis
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
10
Maximiliano Cantera
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
16
Mathias Abero
ЦЗ
24
Emiliano Álvarez
ЦЗ
23
Emilio Crespo
ЦЗ
21
Yonathan Gorgoroso
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
55
Martín Rabuñal
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
13
Maximiliano Perez
ЦФ
18
G. Rodriguez
ЦФ
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Данубио
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
17
Facundo Silvestre
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
17
Nicolás Blandi
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Серро
25
Kevin Larrea
ВР
2
Claudio Araujo
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
14
Santiago Ramirez
ЦФ
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
9
Nicólas González
ЦФ
15
Mateo Ovelar
ЦФ
3-5-2
1
Гойкоэчеа
13
16
4
6
19
19
80
3
30
10
3-4-3
1
16
24
23
5
55
11
21
14
18
13
30
33
33
30
11
8
8
11
21
19
19
21
18
14
14
18
14
17
17
14
13
9
9
13
Остались в запасе
Данубио
Серро
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
17
Facundo Silvestre
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
17
Nicolás Blandi
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
25
Kevin Larrea
ВР
2
Claudio Araujo
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
7
Bruno Scorza
ЦФ
15
Mateo Ovelar
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
17
Facundo Silvestre
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
17
Nicolás Blandi
ЦФ
Остались в запасе
25
Kevin Larrea
ВР
2
Claudio Araujo
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
7
Bruno Scorza
ЦФ
15
Mateo Ovelar
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Статистика матча Данубио - Серро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Gimenez, Uruguay
Стадион:
Жардинес дель Иподромо
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