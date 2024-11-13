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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Депортиво Мальдонадо - Расинг М
Депортиво Мальдонадо - Расинг М: обзор матча 13 ноября 2024
Депортиво Мальдонадо
13.11.2024, среда, 01:00
Уругвай. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Расинг М
82'
E. Da Silva
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Мальдонадо - Расинг М
90'
+3
Желтая карточка
J. Varela
Желтая карточка
R. Muníz
90'
+2
Желтая карточка
М. Суарес
90'
+1
90'
Замена
A. Hernandez
️️️️
E. Da Silva
Замена
R. Muníz
️️️️
M. Montiel
83'
82'
ГОЛ! 0:1!
E. Da Silva
78'
Замена
T. Espinosa
️️️️
A. Alaniz
78'
Замена
G. Bueno
️️️️
L. Monzón
78'
Замена
M. Caceres
️️️️
J. Urretaviscaya
64'
Замена
F. Andrada
️️️️
D. Nandin
38'
Желтая карточка
E. Da Silva
23'
Желтая карточка
L. Monzón
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Мальдонадо
1
Adriano Freitas
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
23
Sebastian Diana
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
26
Elías de León
ЦП
27
Ángel Rodríguez
ЦП
5
Lucas Núñez
ЦП
16
Renato César
ЦП
80
P. Gonzalez
ЦП
24
Marcos Montiel
ЦП
10
Maximiliano Noble
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
34
A. Pereira
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
23
L. Rodriguez
ЦП
7
J. Varela
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
10
Esteban Da Silva
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Депортиво Мальдонадо
22
Gonzalo Silva
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
19
Facundo Tealde
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
9
Facundo Milán
ЦФ
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
9
Alexander González
ЦФ
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
3
G. Bueno
ЦЗ
26
Thiago Espinosa
ЦЗ
26
M. Caceres
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
11
Federico Andrada
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
3-5-1-1
1
43
Суарес
23
27
5
16
80
24
27
26
10
4-4-2
25
4
33
17
34
7
80
7
23
10
23
24
14
14
24
33
3
3
33
7
26
26
7
80
26
26
80
10
17
17
10
23
11
11
23
Остались в запасе
Депортиво Мальдонадо
Расинг М
22
Gonzalo Silva
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
19
Facundo Tealde
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
9
Facundo Milán
ЦФ
9
Alexander González
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
1
Renzo Bacchia
ВР
21
J. Rivero
ЦП
8
L. Gorocito
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Остались в запасе
22
Gonzalo Silva
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
19
Facundo Tealde
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
9
Facundo Milán
ЦФ
9
Alexander González
ЦФ
Остались в запасе
1
Renzo Bacchia
ВР
21
J. Rivero
ЦП
8
L. Gorocito
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Статистика матча Депортиво Мальдонадо - Расинг М
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Альбион
0 : 0
03.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Информация о матче
Главный судья:
Esteban Guerra, Uruguay
Стадион:
Estadio Domingo Burgueno Miguel, Maldonado
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