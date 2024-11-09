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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро Ларго - Ривер Плейт
Серро Ларго - Ривер Плейт: обзор матча 09 ноября 2024
Серро Ларго
09.11.2024, суббота, 22:30
Уругвай. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Ривер Плейт
90+7'
S. Assis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро Ларго - Ривер Плейт
90'
+9
Желтая карточка
N. Olivera
ГОЛ! 1:0!
S. Assis
90'
+7
83'
Желтая карточка
H. Salaberry
79'
Замена
S. Corbo
️️️️
Х. Лавега
78'
Желтая карточка
Y. Irrazábal
75'
Вторая желтая
G. Barrios
Замена
M. Añasco
️️️️
L. Cosentino
72'
70'
Замена
J. Cruz De los Santos
️️️️
A. Bernardo Vera Flores
63'
Замена
J. Zeballos
️️️️
M. Camarda
61'
Желтая карточка
G. Barrios
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
4
Brian Ferrares
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
17
Alan Garcia
ЦЗ
5
A. Di Pippa
ЦЗ
15
Sebastián Assis
ЦП
10
Luciano Cosentino
ЦП
33
Sebastián Sosa
ЦФ
20
Federico Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Ривер Плейт
12
Yonatan Irrazábal
ВР
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
6
Ramiro Fernandez
ЦЗ
5
German Barrios
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
29
Marcos Camarda
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
11
Brian González
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
27
Ian López
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
19
Julian Contrera
ЦФ
28
Santiago Rollano
ЦФ
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
15
Francisco Triver
ЦП
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
24
Joaquín Zeballos
ЦФ
30
Augusto Scarone
ЦФ
3-2-2-2
25
16
17
5
2
4
15
10
20
33
3-5-1-1
12
23
2
6
30
17
10
7
Лавега
25
5
29
10
10
10
10
7
Лавега
33
33
7
Лавега
10
19
19
10
29
24
24
29
Остались в запасе
Серро Ларго
Ривер Плейт
25
Gino Santilli
ВР
11
Brian González
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
27
Ian López
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
19
Julian Contrera
ЦФ
28
Santiago Rollano
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
12
Fabrizio Correa
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
27
Julio Báez
ЦП
15
Francisco Triver
ЦП
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
30
Augusto Scarone
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Остались в запасе
25
Gino Santilli
ВР
11
Brian González
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
27
Ian López
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
19
Julian Contrera
ЦФ
28
Santiago Rollano
ЦФ
Остались в запасе
12
Fabrizio Correa
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
27
Julio Báez
ЦП
15
Francisco Triver
ЦП
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
30
Augusto Scarone
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Статистика матча Серро Ларго - Ривер Плейт
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Sacarelo Roig,
Стадион:
Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, Melo
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