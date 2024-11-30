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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Керамика Клеопатра - Модерн Спорт
Керамика Клеопатра - Модерн Спорт: обзор матча 30 ноября 2024
Керамика Клеопатра
30.11.2024, суббота, 18:00
Египет. Премьер-лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Модерн Спорт
3'
M. Zalaka
56'
И. Исса
57'
M. Zalaka
81'
M. Zalaka
62'
J. Jonathan Ngwem
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Керамика Клеопатра - Модерн Спорт
Замена
M. Sadek
️️️️
A. Kendouci
90'
+4
Замена
A. Body
️️️️
M. Zalaka
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
M. Zalaka
Пас отдал
A. Kendouci
81'
69'
Желтая карточка
A. Eba
66'
Замена
M. Amissi
️️️️
A. Rahman Shika
66'
Замена
M. Rizk
️️️️
A. El Fil
Замена
A. Kalawa
️️️️
A. Belhadji
66'
62'
ГОЛ! 3:1!
J. Jonathan Ngwem
ГОЛ! 3:0!
M. Zalaka
Пас отдал
И. Исса
57'
ГОЛ! 2:0!
И. Исса
Пас отдал
M. Zalaka
56'
44'
Замена
A. Eba
️️️️
A. Mostafa
44'
Замена
M. Shaaban
️️️️
A. Zaazaa
ГОЛ! 1:0!
M. Zalaka
Пас отдал
A. Kendouci
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Керамика Клеопатра
18
Mohamed Bassam
(К)
ВР
5
Ragab Nabil
ЦЗ
27
Hussein Sayed
ЦЗ
17
Mahmoud Zalaka
ЦП
10
Ahmed Belhadji
ЦП
31
Mohamed Adel
ЦП
24
Arthur Justice
ЦП
8
Abdallah Magdy
ЦП
7
Ислам Исса
ЦФ
14
Ahmed Kendouci
ЦФ
27
Marwan Osman
ЦФ
Главный тренер
Айман Эль-Рамади
Модерн Спорт
16
Mahmoud Genesh
(К)
ВР
7
Amr El Sisi
ЦЗ
12
Joseph Jonathan Ngwem
ЦЗ
3
Mohamed Desouki
ЦЗ
6
Ali El Fil
ЦП
22
Ali Zaazaa
ЦП
17
Abdel Rahman Shika
ЦП
27
Ghanam Mohamed
ЦП
9
Ahmed Atef
ЦФ
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
Главный тренер
Талаат Юссеф
Керамика Клеопатра
1
Mohamed Koko
ВР
34
Ahmed Abdin
ЦЗ
2
Ahmed Hany
ЦЗ
22
Abdelrahman Body
ЦЗ
13
Mohamed Toni
ЦП
28
Amr Kalawa
ЦП
20
Mohamed Sadek
ЦП
18
John Okoye Ebuka
ЦФ
19
Ayman Moka
ЦФ
Модерн Спорт
13
Ahmed Yehia
ВР
21
Mahmoud Shaaban
ЦЗ
4
Mahmoud Rizk
ЦЗ
30
Abdallah Ahmed Hafez
ЦП
8
Mohamed Sabry
ЦП
88
Ahmed Gomma
ЦП
38
Arnold Eba
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
2-5-3
18
5
27
10
31
24
8
17
27
14
7
Исса
3-4-3
16
7
12
3
22
17
27
6
11
Аджаса
14
9
17
22
22
17
10
28
28
10
14
20
20
14
22
21
21
22
6
4
4
6
14
38
38
14
17
10
10
17
Остались в запасе
Керамика Клеопатра
Модерн Спорт
1
Mohamed Koko
ВР
34
Ahmed Abdin
ЦЗ
2
Ahmed Hany
ЦЗ
13
Mohamed Toni
ЦП
18
John Okoye Ebuka
ЦФ
19
Ayman Moka
ЦФ
Главный тренер
Айман Эль-Рамади
13
Ahmed Yehia
ВР
30
Abdallah Ahmed Hafez
ЦП
8
Mohamed Sabry
ЦП
88
Ahmed Gomma
ЦП
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Главный тренер
Талаат Юссеф
Остались в запасе
1
Mohamed Koko
ВР
34
Ahmed Abdin
ЦЗ
2
Ahmed Hany
ЦЗ
13
Mohamed Toni
ЦП
18
John Okoye Ebuka
ЦФ
19
Ayman Moka
ЦФ
Остались в запасе
13
Ahmed Yehia
ВР
30
Abdallah Ahmed Hafez
ЦП
8
Mohamed Sabry
ЦП
88
Ahmed Gomma
ЦП
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Главный тренер
Айман Эль-Рамади
Главный тренер
Талаат Юссеф
Статистика матча Керамика Клеопатра - Модерн Спорт
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
12
Нарушения
15
9
Офсайды
1
1
Количество передач
305
403
Сейвы
5
3
Точность передач %
67
73
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Замалек
1 : 0
20.05.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Керамика Клеопатра
1 : 1
05.05.2026
Пирамидс
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Керамика Клеопатра
0 : 1
01.05.2026
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Смуха
0 : 2
22.04.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 2 тур
ЕНППИ
1 : 1
11.04.2026
Керамика Клеопатра
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Мокавлун
3 : 1
29.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Модерн Спорт
0 : 0
23.05.2026
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Петроджет
1 : 1
17.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Фарко
0 : 1
12.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Модерн Спорт
0 : 0
08.05.2026
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