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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
ЗЕД - Харас Эль-Ходуд
ЗЕД - Харас Эль-Ходуд: обзор матча 30 ноября 2024
ЗЕД
30.11.2024, суббота, 18:00
Египет. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Харас Эль-Ходуд
18'
A. El Sakran
42'
М. Зико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЗЕД - Харас Эль-Ходуд
Замена
M. Sawaneh
️️️️
S. Hussein
86'
Замена
D.
️️️️
A. El Sakran
86'
Замена
M.
️️️️
М. Зико
76'
Замена
А. Хамди
️️️️
M. Saad
76'
Желтая карточка
M. Saad
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Зико
Пас отдал
S. Hussein
42'
ГОЛ! 1:0!
A. El Sakran
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЗЕД
1
Али Лотфи
(К)
ВР
21
Мохамед Ашраф
ЛЗ
24
Mohamed Ismail
ЦЗ
15
Sameh Ibrahim
ЦЗ
23
Mostafa El Aash
ЦЗ
18
Ahmed El-Saghiri
ЦП
20
Hamdy Alaa
ЦП
11
Mostafa Saad
ЦП
17
Abdelrahman El Sakran
ЦФ
10
S. Hussein
ЦФ
11
Мостафа Зико
ЦФ
Харас Эль-Ходуд
18
Mahmoud El Zanfaly
ВР
4
Islam Abou-Salima
ЦЗ
5
Ibrahim Abdel Hakeem
(К)
ЦЗ
14
Mohamed Ashraf Roqa
ЦЗ
22
Omar Fathi
ЦП
10
Fawzi El Henawy
ЦП
20
Emeka Eze
ЦП
32
Kouassi Kuassiso
ЦП
11
Mohamed Mostafa
ЦФ
77
Trésor Mofossé
ЦФ
29
Mahmoud Abou-Gouda
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Юссеф
ЗЕД
16
Mohamed Mazzika
ВР
1
Amr Hossam
ВР
5
Ahmed Tarek
ЦЗ
30
Ali Gamal
ЦЗ
37
Maata Magassa
ЦП
35
Muhammed Sawaneh
ЦП
7
Амар Хамди
ПП
14
Messi
ЦФ
26
Dilson
ЦФ
Харас Эль-Ходуд
18
Mohamed Seha
ВР
12
Ehab Samir
ЦЗ
34
Abdo Gouda
ЦЗ
24
Momen Awad
ЦЗ
21
Abdalahi Oubeid
ЦП
6
Mohamed Magli
ЦП
8
Mohamed El Kott
ЦП
74
Mahmoud Ouka
ЦП
99
Hazem Mohamed
ЦФ
4-3-3
1
Лотфи
21
Ашраф
15
23
24
18
20
11
11
Зико
10
17
3-4-3
18
4
5
14
10
20
32
22
29
77
11
10
35
35
10
11
7
Хамди
7
Хамди
11
11
Зико
14
14
11
Зико
17
26
26
17
6
6
Остались в запасе
ЗЕД
Харас Эль-Ходуд
16
Mohamed Mazzika
ВР
1
Amr Hossam
ВР
5
Ahmed Tarek
ЦЗ
30
Ali Gamal
ЦЗ
37
Maata Magassa
ЦП
18
Mohamed Seha
ВР
12
Ehab Samir
ЦЗ
34
Abdo Gouda
ЦЗ
24
Momen Awad
ЦЗ
21
Abdalahi Oubeid
ЦП
8
Mohamed El Kott
ЦП
74
Mahmoud Ouka
ЦП
99
Hazem Mohamed
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Юссеф
Остались в запасе
16
Mohamed Mazzika
ВР
1
Amr Hossam
ВР
5
Ahmed Tarek
ЦЗ
30
Ali Gamal
ЦЗ
37
Maata Magassa
ЦП
Остались в запасе
18
Mohamed Seha
ВР
12
Ehab Samir
ЦЗ
34
Abdo Gouda
ЦЗ
24
Momen Awad
ЦЗ
21
Abdalahi Oubeid
ЦП
8
Mohamed El Kott
ЦП
74
Mahmoud Ouka
ЦП
99
Hazem Mohamed
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Юссеф
Статистика матча ЗЕД - Харас Эль-Ходуд
1
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
8
Офсайды
3
0
Количество передач
481
372
Сейвы
2
0
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 13 тур
ЗЕД
1 : 1
29.05.2026
Кахраба Исмаилия
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Вади Дегла
2 : 2
21.05.2026
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Исмаили
0 : 0
17.05.2026
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 10 тур
ЗЕД
3 : 2
13.05.2026
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Харас Эль-Ходуд
1 : 2
07.05.2026
ЗЕД
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Газль Эль-Махалла
4 : 2
29.05.2026
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Харас Эль-Ходуд
0 : 3
23.05.2026
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Кахраба Исмаилия
0 : 2
18.05.2026
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Харас Эль-Ходуд
0 : 0
13.05.2026
Аль-Мокавлун
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Харас Эль-Ходуд
1 : 2
07.05.2026
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