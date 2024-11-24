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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Модерн Спорт - ЗЕД
Модерн Спорт - ЗЕД: обзор матча 24 ноября 2024
Модерн Спорт
24.11.2024, воскресенье, 21:00
Египет. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
ЗЕД
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Модерн Спорт - ЗЕД
86'
Замена
А. Хамди
️️️️
М. Зико
85'
Желтая карточка
M. Sawaneh
Замена
M. Rizk
️️️️
A. El Sisi
75'
Замена
A. Eba
️️️️
A. Zaazaa
75'
75'
Замена
M. Sawaneh
️️️️
A. El Sakran
66'
Замена
R. Ahmed
️️️️
D.
66'
Замена
S. Hussein
️️️️
M. Saad
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модерн Спорт
16
Mahmoud Genesh
(К)
ВР
3
Mohamed Desouki
ЦЗ
12
Joseph Jonathan Ngwem
ЦЗ
7
Amr El Sisi
ЦЗ
27
Ghanam Mohamed
ЦП
17
Abdel Rahman Shika
ЦП
22
Ali Zaazaa
ЦП
6
Ali El Fil
ЦП
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
9
Ahmed Atef
ЦФ
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
Главный тренер
Талаат Юссеф
ЗЕД
1
Али Лотфи
(К)
ВР
21
Мохамед Ашраф
ЛЗ
23
Mostafa El Aash
ЦЗ
5
Ahmed Tarek
ЦЗ
30
Ali Gamal
ЦЗ
11
Mostafa Saad
ЦП
20
Hamdy Alaa
ЦП
18
Ahmed El-Saghiri
ЦП
26
Dilson
ЦФ
17
Abdelrahman El Sakran
ЦФ
11
Мостафа Зико
ЦФ
Модерн Спорт
13
Ahmed Yehia
ВР
4
Mahmoud Rizk
ЦЗ
5
Tarek Mohamed
ЦЗ
8
Mohamed Nosseir
ЦП
30
Abdallah Ahmed Hafez
ЦП
8
Mohamed Sabry
ЦП
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
38
Arnold Eba
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
ЗЕД
1
Amr Hossam
ВР
24
Mohamed Ismail
ЦЗ
15
Sameh Ibrahim
ЦЗ
8
Ahmed Sayed Abdelnaby
ЦЗ
35
Muhammed Sawaneh
ЦП
7
Амар Хамди
ПП
20
Rasheed Ahmed
ЦФ
14
Messi
ЦФ
10
S. Hussein
ЦФ
3-4-3
16
3
12
7
27
22
6
17
11
Аджаса
9
14
4-3-3
1
Лотфи
23
5
30
21
Ашраф
11
20
18
11
Зико
17
26
7
4
4
7
22
38
38
22
17
35
35
17
11
Зико
7
Хамди
7
Хамди
11
Зико
26
20
20
26
11
10
10
11
Остались в запасе
Модерн Спорт
ЗЕД
13
Ahmed Yehia
ВР
5
Tarek Mohamed
ЦЗ
8
Mohamed Nosseir
ЦП
30
Abdallah Ahmed Hafez
ЦП
8
Mohamed Sabry
ЦП
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
Главный тренер
Талаат Юссеф
1
Amr Hossam
ВР
24
Mohamed Ismail
ЦЗ
15
Sameh Ibrahim
ЦЗ
8
Ahmed Sayed Abdelnaby
ЦЗ
14
Messi
ЦФ
Остались в запасе
13
Ahmed Yehia
ВР
5
Tarek Mohamed
ЦЗ
8
Mohamed Nosseir
ЦП
30
Abdallah Ahmed Hafez
ЦП
8
Mohamed Sabry
ЦП
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
Остались в запасе
1
Amr Hossam
ВР
24
Mohamed Ismail
ЦЗ
15
Sameh Ibrahim
ЦЗ
8
Ahmed Sayed Abdelnaby
ЦЗ
14
Messi
ЦФ
Главный тренер
Талаат Юссеф
Статистика матча Модерн Спорт - ЗЕД
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
8
Офсайды
2
1
Количество передач
480
394
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
74
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Мокавлун
3 : 1
29.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Модерн Спорт
0 : 0
23.05.2026
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Петроджет
1 : 1
17.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Фарко
0 : 1
12.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Модерн Спорт
0 : 0
08.05.2026
Аль-Иттихад
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 13 тур
ЗЕД
1 : 1
29.05.2026
Кахраба Исмаилия
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Вади Дегла
2 : 2
21.05.2026
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Исмаили
0 : 0
17.05.2026
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 10 тур
ЗЕД
3 : 2
13.05.2026
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Харас Эль-Ходуд
1 : 2
07.05.2026
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