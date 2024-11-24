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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Харас Эль-Ходуд - Керамика Клеопатра
Харас Эль-Ходуд - Керамика Клеопатра: обзор матча 24 ноября 2024
Харас Эль-Ходуд
24.11.2024, воскресенье, 21:00
Египет. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Керамика Клеопатра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Харас Эль-Ходуд - Керамика Клеопатра
79'
Желтая карточка
M. Bassam
77'
Желтая карточка
A. Justice
73'
Желтая карточка
A. Hany
62'
Замена
И. Исса
️️️️
M. Zalaka
Замена
M. Magli
️️️️
O. Fathi
57'
46'
Замена
M. Sadek
️️️️
A. Kalawa
Желтая карточка
E. Eze
34'
32'
Желтая карточка
F. Lakay
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харас Эль-Ходуд
18
Mahmoud El Zanfaly
ВР
5
Ibrahim Abdel Hakeem
ЦЗ
4
Islam Abou-Salima
ЦЗ
14
Mohamed Ashraf Roqa
(К)
ЦЗ
32
Kouassi Kuassiso
ЦП
22
Omar Fathi
ЦП
20
Emeka Eze
ЦП
10
Fawzi El Henawy
ЦП
29
Mahmoud Abou-Gouda
ЦФ
11
Mohamed Mostafa
ЦФ
77
Trésor Mofossé
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Юссеф
Керамика Клеопатра
18
Mohamed Bassam
(К)
ВР
5
Ragab Nabil
ЦЗ
2
Ahmed Hany
ЦЗ
27
Hussein Sayed
ЦЗ
24
Arthur Justice
ЦП
31
Mohamed Adel
ЦП
10
Ahmed Belhadji
ЦП
28
Amr Kalawa
ЦП
17
Mahmoud Zalaka
ЦП
23
Fagrie Lakay
ЦФ
14
Ahmed Kendouci
ЦФ
Главный тренер
Айман Эль-Рамади
Харас Эль-Ходуд
18
Mohamed Seha
ВР
24
Momen Awad
ЦЗ
12
Ehab Samir
ЦЗ
34
Abdo Gouda
ЦЗ
8
Mohamed El Kott
ЦП
74
Mahmoud Ouka
ЦП
6
Mohamed Magli
ЦП
21
Abdalahi Oubeid
ЦП
35
Mahmoud Mamdouh
ЦФ
Керамика Клеопатра
1
Mohamed Koko
ВР
22
Abdelrahman Body
ЦЗ
8
Abdallah Magdy
ЦП
13
Mohamed Toni
ЦП
20
Mohamed Sadek
ЦП
18
John Okoye Ebuka
ЦФ
7
Ислам Исса
ЦФ
19
Ayman Moka
ЦФ
27
Marwan Osman
ЦФ
3-4-3
18
5
4
14
32
20
10
22
77
11
29
3-5-2
18
5
2
27
24
10
28
17
31
14
23
22
6
6
22
28
20
20
28
17
7
Исса
7
Исса
17
Остались в запасе
Харас Эль-Ходуд
Керамика Клеопатра
18
Mohamed Seha
ВР
24
Momen Awad
ЦЗ
12
Ehab Samir
ЦЗ
34
Abdo Gouda
ЦЗ
8
Mohamed El Kott
ЦП
74
Mahmoud Ouka
ЦП
21
Abdalahi Oubeid
ЦП
35
Mahmoud Mamdouh
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Юссеф
1
Mohamed Koko
ВР
22
Abdelrahman Body
ЦЗ
8
Abdallah Magdy
ЦП
13
Mohamed Toni
ЦП
18
John Okoye Ebuka
ЦФ
19
Ayman Moka
ЦФ
27
Marwan Osman
ЦФ
Главный тренер
Айман Эль-Рамади
Остались в запасе
18
Mohamed Seha
ВР
24
Momen Awad
ЦЗ
12
Ehab Samir
ЦЗ
34
Abdo Gouda
ЦЗ
8
Mohamed El Kott
ЦП
74
Mahmoud Ouka
ЦП
21
Abdalahi Oubeid
ЦП
35
Mahmoud Mamdouh
ЦФ
Остались в запасе
1
Mohamed Koko
ВР
22
Abdelrahman Body
ЦЗ
8
Abdallah Magdy
ЦП
13
Mohamed Toni
ЦП
18
John Okoye Ebuka
ЦФ
19
Ayman Moka
ЦФ
27
Marwan Osman
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Юссеф
Главный тренер
Айман Эль-Рамади
Статистика матча Харас Эль-Ходуд - Керамика Клеопатра
1
4
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
10
Нарушения
19
5
Офсайды
2
0
Количество передач
248
617
Сейвы
4
2
Точность передач %
55
82
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
1
11
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Газль Эль-Махалла
4 : 2
29.05.2026
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Харас Эль-Ходуд
0 : 3
23.05.2026
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Кахраба Исмаилия
0 : 2
18.05.2026
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Харас Эль-Ходуд
0 : 0
13.05.2026
Аль-Мокавлун
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Харас Эль-Ходуд
1 : 2
07.05.2026
ЗЕД
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Замалек
1 : 0
20.05.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Керамика Клеопатра
1 : 1
05.05.2026
Пирамидс
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Керамика Клеопатра
0 : 1
01.05.2026
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Смуха
0 : 2
22.04.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 2 тур
ЕНППИ
1 : 1
11.04.2026
Керамика Клеопатра
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