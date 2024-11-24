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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Исмаили - Петроджет
Исмаили - Петроджет: обзор матча 24 ноября 2024
Исмаили
24.11.2024, воскресенье, 18:00
Египет. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Петроджет
90'
A. El Malawany
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исмаили - Петроджет
ГОЛ! 1:0!
A. El Malawany
Пас отдал
K. Alnabrisi
90'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исмаили
1
Ahmed Adel
ВР
2
Mohamed Nasr
ЦЗ
34
Abdel Karim Mostafa
ЦЗ
14
Hatem Mohamed
ЦЗ
4
Mohamed Ammar
(К)
ЦЗ
19
Hesham Mohamed
ЦП
15
Nader Farag
ЦП
9
Marwan Hamdi
ЦП
8
Эрик Траоре
АП
10
Mohamed Abdelsamia
ЦФ
7
Khaled Alnabrisi
ЦФ
Главный тренер
Шавки Гариб
Петроджет
1
Omar Salah
ВР
21
Hady Reyad
ЦЗ
15
A. Bahbah
ЦЗ
18
Tawfik Mohamed
ЦЗ
33
Hamed Hemdan
ЦЗ
4
Mahmoud Shedid Kenawi
ЦЗ
11
Mohamed Ibrahim Dodo
ЦП
18
Ahmed Hashem
ЦП
10
Gabriel Chukwudi
ЦФ
33
Rashad Metwaly
(К)
ЦФ
9
Badr Moussa
ЦФ
Главный тренер
Сайед Эид
Исмаили
31
Kamal El Sayed
ВР
20
Emad Hamdi
ЦЗ
25
Abdallah El Saeed
ЦП
22
Ali El Malawany
ЦП
6
Mohamed Hassan
ЦП
32
Mohamed Khatary
ЦФ
11
Mohamed Zidan
ЦФ
35
Omar El Kot
ЦФ
19
Abdelrahman El Dah
ЦФ
Петроджет
77
Mohamed Khalifa
ВР
6
Abdallah Mahmoud Mohamed
ЦЗ
24
Mohamed Hesham
ЦЗ
31
Kelechi Chimezie
ЦП
8
Mohamed Okasha
ЦП
28
Zyad Farag
ЦП
14
Mostafa El Gamal
ЦП
21
Khaled Abo Ziada
ЦФ
20
Bamba
ЦФ
4-3-1-2
1
2
14
4
34
19
15
9
8
Траоре
7
10
3-2-2-3
1
18
33
4
21
15
11
18
9
33
10
Остались в запасе
Исмаили
Петроджет
31
Kamal El Sayed
ВР
20
Emad Hamdi
ЦЗ
25
Abdallah El Saeed
ЦП
22
Ali El Malawany
ЦП
6
Mohamed Hassan
ЦП
32
Mohamed Khatary
ЦФ
11
Mohamed Zidan
ЦФ
35
Omar El Kot
ЦФ
19
Abdelrahman El Dah
ЦФ
Главный тренер
Шавки Гариб
77
Mohamed Khalifa
ВР
6
Abdallah Mahmoud Mohamed
ЦЗ
24
Mohamed Hesham
ЦЗ
31
Kelechi Chimezie
ЦП
8
Mohamed Okasha
ЦП
28
Zyad Farag
ЦП
14
Mostafa El Gamal
ЦП
21
Khaled Abo Ziada
ЦФ
20
Bamba
ЦФ
Главный тренер
Сайед Эид
Остались в запасе
31
Kamal El Sayed
ВР
20
Emad Hamdi
ЦЗ
25
Abdallah El Saeed
ЦП
22
Ali El Malawany
ЦП
6
Mohamed Hassan
ЦП
32
Mohamed Khatary
ЦФ
11
Mohamed Zidan
ЦФ
35
Omar El Kot
ЦФ
19
Abdelrahman El Dah
ЦФ
Остались в запасе
77
Mohamed Khalifa
ВР
6
Abdallah Mahmoud Mohamed
ЦЗ
24
Mohamed Hesham
ЦЗ
31
Kelechi Chimezie
ЦП
8
Mohamed Okasha
ЦП
28
Zyad Farag
ЦП
14
Mostafa El Gamal
ЦП
21
Khaled Abo Ziada
ЦФ
20
Bamba
ЦФ
Главный тренер
Шавки Гариб
Главный тренер
Сайед Эид
Статистика матча Исмаили - Петроджет
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
7
10
Офсайды
4
5
Количество передач
472
298
Сейвы
3
1
Точность передач %
70
60
Удары мимо ворот
5
12
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
11
Матчи команд
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Исмаили
1 : 2
28.05.2026
Фарко
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттихад
3 : 0
23.05.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Исмаили
0 : 0
17.05.2026
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Вади Дегла
2 : 1
12.05.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Национальный банк Египта
0 : 0
07.05.2026
Исмаили
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Петроджет
1 : 2
28.05.2026
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Харас Эль-Ходуд
0 : 3
23.05.2026
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Петроджет
1 : 1
17.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Национальный банк Египта
2 : 3
13.05.2026
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Петроджет
2 : 2
08.05.2026
Вади Дегла
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