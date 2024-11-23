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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Эль-Гуна - Газль Эль-Махалла
Эль-Гуна - Газль Эль-Махалла: обзор матча 23 ноября 2024
Эль-Гуна
23.11.2024, суббота, 18:00
Египет. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Газль Эль-Махалла
25'
A. Yehia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эль-Гуна - Газль Эль-Махалла
Замена
A. Randrianantenaina
️️️️
A. Shousha
89'
85'
Замена
Х. Абдул Фатаву
️️️️
K. El Akhmimi
78'
Замена
M. Hamdy Zaki
️️️️
M. Ali Ben Hammouda
Желтая карточка
A. Shousha
45'
+2
30'
Желтая карточка
A. El Gazar
25'
ГОЛ! 0:1!
A. Yehia
Пас отдал
M. Ali Ben Hammouda
3'
Желтая карточка
M. Ali Ben Hammouda
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эль-Гуна
23
Мохамед Алаа
ВР
21
A. Reda
ЦЗ
26
Kahraba
ЦЗ
4
Ahmed Abdelrasoul
ЦЗ
3
Ahmed El Aash
ЦЗ
4
A. Shousha
(К)
ЦЗ
2
Abdel Gawad Taalab
ЦП
19
B. El Sayed
ЦП
10
M. Mahmoud
ЦП
32
Taiwo Oripelaye
ЦП
11
Seif Shika
ЦФ
Главный тренер
Алаа Абдельаал
Газль Эль-Махалла
16
Amer Mohamed
ВР
12
Yehia Zakaria
ЦЗ
26
Amr El Gazar
ЦЗ
4
Ahmed Castelo
ЦЗ
30
Ossama Fathy
ЦЗ
33
Abdo Yehia
ЦП
20
Mory Touré
ЦП
25
Mohamed Ashraf
ЦП
14
Khaled El Akhmimi
(К)
ЦП
20
Mohamed Ali Ben Hammouda
ЦФ
7
Mohamed Ashraf
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Эид
Эль-Гуна
13
Amr Shaaban
ВР
6
Essam Sobhy
ЦЗ
18
A. Jatta
ЦЗ
2
Ahmed Hossam
ЦЗ
12
Hassan Yassin
ЦП
8
Reda Salah
ЦП
90
Mazen Yasser
ЦФ
28
Favour Akem
ЦФ
27
Arnaud Randrianantenaina
ЦФ
Газль Эль-Махалла
1
Ahmed Ibrahim
ВР
26
Хамиду Абдул Фатаву
ЛЗ
24
Abdelrahim Amoory
ЦЗ
6
Ahmed Hakam
ЦЗ
19
Mohamed Essam Emara
ЦП
13
Ibrahim Hassan
ЦП
3
Youssef Hassan
ЦП
99
Mohamed Hamdy Zaki
ЦФ
17
Mohamed Gaber
ЦФ
3-2-4-1
23
Алаа
4
3
4
26
21
2
10
32
19
11
4-4-2
16
26
4
30
12
20
25
14
33
7
20
4
27
27
4
14
26
Фатаву
26
Фатаву
14
20
99
99
20
Остались в запасе
Эль-Гуна
Газль Эль-Махалла
13
Amr Shaaban
ВР
6
Essam Sobhy
ЦЗ
18
A. Jatta
ЦЗ
2
Ahmed Hossam
ЦЗ
12
Hassan Yassin
ЦП
8
Reda Salah
ЦП
90
Mazen Yasser
ЦФ
28
Favour Akem
ЦФ
Главный тренер
Алаа Абдельаал
1
Ahmed Ibrahim
ВР
24
Abdelrahim Amoory
ЦЗ
6
Ahmed Hakam
ЦЗ
19
Mohamed Essam Emara
ЦП
13
Ibrahim Hassan
ЦП
3
Youssef Hassan
ЦП
17
Mohamed Gaber
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Эид
Остались в запасе
13
Amr Shaaban
ВР
6
Essam Sobhy
ЦЗ
18
A. Jatta
ЦЗ
2
Ahmed Hossam
ЦЗ
12
Hassan Yassin
ЦП
8
Reda Salah
ЦП
90
Mazen Yasser
ЦФ
28
Favour Akem
ЦФ
Остались в запасе
1
Ahmed Ibrahim
ВР
24
Abdelrahim Amoory
ЦЗ
6
Ahmed Hakam
ЦЗ
19
Mohamed Essam Emara
ЦП
13
Ibrahim Hassan
ЦП
3
Youssef Hassan
ЦП
17
Mohamed Gaber
ЦФ
Главный тренер
Алаа Абдельаал
Главный тренер
Ахмед Эид
Статистика матча Эль-Гуна - Газль Эль-Махалла
1
2
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
8
Количество передач
447
303
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
68
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Петроджет
1 : 2
28.05.2026
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Эль-Гуна
2 : 1
22.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Национальный банк Египта
1 : 1
17.05.2026
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Эль-Гуна
0 : 1
12.05.2026
Кахраба Исмаилия
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Мокавлун
1 : 0
08.05.2026
Эль-Гуна
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Газль Эль-Махалла
4 : 2
29.05.2026
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Модерн Спорт
0 : 0
23.05.2026
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Газль Эль-Махалла
1 : 0
18.05.2026
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 10 тур
ЗЕД
3 : 2
13.05.2026
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
07.05.2026
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