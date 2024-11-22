Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Фарко - ЕНППИ
Фарко - ЕНППИ: обзор матча 22 ноября 2024
Фарко
22.11.2024, пятница, 18:00
Египет. Премьер-лига, 3 тур
4 : 3
Завершен
ЕНППИ
35'
A. Nasser (П)
44'
A. Nasser
85'
M. Gehad
89'
A. Sherif
15'
A. Kalosha
81'
A. Fawzi (П)
90+11'
A. Fawzi (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарко - ЕНППИ
90'
+11
ГОЛ с пенальти! 4:3!
A. Fawzi
Желтая карточка
A. Gamal
90'
+9
Замена
E. Tula
️️️️
M. Gehad
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
A. Sherif
89'
ГОЛ! 3:2!
M. Gehad
Пас отдал
М. Фахри
85'
Желтая карточка
M. Gehad
83'
Замена
B. Ndiaye
️️️️
Ж. Энкада
82'
Замена
S. Naguib
️️️️
W. Farag
82'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
A. Fawzi
69'
Желтая карточка
S. Zayed
Замена
G. Kamel
️️️️
A. Ghouma
68'
Замена
М. Фахри
️️️️
M. Ahmed Fouad
68'
67'
Желтая карточка
M. Naser
65'
Замена
M. Sherif
️️️️
A. Nader Hawash
65'
Замена
S. Zayed
️️️️
R. Kabou
Желтая карточка
M. Emad
55'
ГОЛ! 2:1!
A. Nasser
Пас отдал
Y. Marei
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. Nasser
35'
15'
ГОЛ! 0:1!
A. Kalosha
Пас отдал
M. Shakshak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарко
25
Mohamed Saeed Shika
(К)
ВР
27
A. Gamal
ЦЗ
2
Yassin Marei
ЦЗ
21
Azmi Ghouma
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
25
Mahmoud Emad
ЦП
6
Mahmoud Gehad
ЦП
6
Mohamed Ahmed Fouad
ЦП
31
Ahmed Sherif
ЦП
7
Walid Farag
ЦФ
90
Amr Nasser
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Хаттаб
ЕНППИ
16
Reda Sayed
ВР
5
Ahmed Sebiha
ЦЗ
4
Ahmed Kalosha
ЦЗ
77
Ali Fawzi
(К)
ЦЗ
24
Mostafa Dowidar
ЦП
14
Mostafa Shakshak
ЦП
17
Mody Naser
ЦП
23
Ahmed Amin Oufa
ЦФ
7
Rafik Kabou
ЦФ
22
Mohamed El Nahass
ЦФ
44
Ahmed Nader Hawash
ЦФ
Главный тренер
Хамза Эль-Гамаль
Фарко
16
Mohamed Nadim
ВР
33
Babacar Ndiaye
ЦЗ
6
Gaber Kamel
ЦЗ
28
Enoque Tula
ЦП
4
Мохамед Фахри
ЦП
11
Walid Mostafa
ЦП
10
Shokry Naguib
ЦФ
22
Mohamed Ezz
ЦФ
70
Salah Basha
ЦФ
ЕНППИ
29
Ramadan Mostafa
ВР
20
Mohamed Samir
ЦЗ
3
Mohamed Hamed
ЦЗ
19
Fathi El Sayed
ЦЗ
19
Ali Ehab
ЦЗ
26
Sheko Mohareb
ЦП
11
Mohamed Sherif
ЦФ
27
Salah Zayed
ЦФ
21
Abdul Mudasiru
ЦФ
4-4-2
25
27
2
21
17
Энкада
25
6
31
6
90
7
3-3-4
16
5
4
77
24
14
17
44
22
7
23
17
Энкада
33
33
17
Энкада
21
6
6
21
6
28
28
6
6
4
Фахри
4
Фахри
6
7
10
10
7
44
11
11
44
7
27
27
7
Остались в запасе
Фарко
ЕНППИ
16
Mohamed Nadim
ВР
11
Walid Mostafa
ЦП
22
Mohamed Ezz
ЦФ
70
Salah Basha
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Хаттаб
29
Ramadan Mostafa
ВР
20
Mohamed Samir
ЦЗ
3
Mohamed Hamed
ЦЗ
19
Fathi El Sayed
ЦЗ
19
Ali Ehab
ЦЗ
26
Sheko Mohareb
ЦП
21
Abdul Mudasiru
ЦФ
Главный тренер
Хамза Эль-Гамаль
Остались в запасе
16
Mohamed Nadim
ВР
11
Walid Mostafa
ЦП
22
Mohamed Ezz
ЦФ
70
Salah Basha
ЦФ
Остались в запасе
29
Ramadan Mostafa
ВР
20
Mohamed Samir
ЦЗ
3
Mohamed Hamed
ЦЗ
19
Fathi El Sayed
ЦЗ
19
Ali Ehab
ЦЗ
26
Sheko Mohareb
ЦП
21
Abdul Mudasiru
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Хаттаб
Главный тренер
Хамза Эль-Гамаль
Статистика матча Фарко - ЕНППИ
3
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
292
179
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Фарко
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Исмаили
1 : 2
28.05.2026
Фарко
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Фарко
0 : 1
22.05.2026
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
18.05.2026
Фарко
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Фарко
0 : 1
12.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Кахраба Исмаилия
0 : 0
08.05.2026
Фарко
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Пирамидс
3 : 2
01.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Замалек
0 : 0
27.04.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Масри
2 : 2
22.04.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 2 тур
ЕНППИ
1 : 1
11.04.2026
Керамика Клеопатра
Новости команд
Все
Фарко
ЕНППИ
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+