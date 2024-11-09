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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Аль-Масри - Эль-Гуна
Аль-Масри - Эль-Гуна: обзор матча 09 ноября 2024
Аль-Масри
09.11.2024, суббота, 18:00
Египет. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Эль-Гуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Масри - Эль-Гуна
Замена
M. El Shamy
️️️️
M. Makhlouf
65'
Замена
K. Bambo
️️️️
С. Мохсен
58'
Замена
A. El Armouty
️️️️
M. Gaber
58'
Замена
A. Deghmoum
️️️️
K. El Ghandour
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Масри
28
Махмуд Гад
ВР
13
Amr Saadawy
ЦЗ
2
Baher El Mohamady
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
7
Карим Эль-Эраки
(К)
ПЗ
6
Mohamed Makhlouf
ЦП
14
Махмуд Амада
ЦП
22
Mido Gaber
ЦП
10
Khaled El Ghandour
ЦП
28
Fakhreddine Ben Youssef
ЦП
9
Салах Мохсен
ЦФ
Главный тренер
Али Махер
Эль-Гуна
23
Мохамед Алаа
ВР
4
Ahmed Abdelrasoul
ЦЗ
3
Ahmed El Aash
ЦЗ
21
A. Reda
ЦЗ
26
Kahraba
ЦЗ
4
A. Shousha
ЦЗ
10
M. Mahmoud
ЦП
19
B. El Sayed
ЦП
2
Abdel Gawad Taalab
ЦП
27
Arnaud Randrianantenaina
(К)
ЦФ
11
Seif Shika
ЦФ
Главный тренер
Алаа Абдельаал
Аль-Масри
16
Mahmoud Hamdy
ВР
29
Mohamed Hashem
ЦЗ
17
Youssef El Gohary
ЦП
15
Ahmed El Armouty
ЦП
8
Hassan Ali
ЦП
30
Abderrahim Deghmoum
ЦФ
10
Karim Bambo
ЦФ
20
Pape Badji
ЦФ
11
Mohamed El Shamy
ЦФ
Эль-Гуна
13
Amr Shaaban
ВР
2
Ahmed Hossam
ЦЗ
6
Essam Sobhy
ЦЗ
12
M. Hassouna
ЦП
12
Hassan Yassin
ЦП
8
Reda Salah
ЦП
70
Shamsu Kabir
ЦП
28
Favour Akem
ЦФ
90
Mazen Yasser
ЦФ
4-5-1
28
Гад
24
Эид
13
2
7
Эль-Эраки
14
Амада
22
10
28
6
9
Мохсен
3-2-3-2
23
Алаа
21
26
4
4
3
10
19
2
11
27
22
15
15
22
10
30
30
10
9
Мохсен
10
10
9
Мохсен
6
11
11
6
Остались в запасе
Аль-Масри
Эль-Гуна
16
Mahmoud Hamdy
ВР
29
Mohamed Hashem
ЦЗ
17
Youssef El Gohary
ЦП
8
Hassan Ali
ЦП
20
Pape Badji
ЦФ
Главный тренер
Али Махер
13
Amr Shaaban
ВР
2
Ahmed Hossam
ЦЗ
6
Essam Sobhy
ЦЗ
12
M. Hassouna
ЦП
12
Hassan Yassin
ЦП
8
Reda Salah
ЦП
70
Shamsu Kabir
ЦП
28
Favour Akem
ЦФ
90
Mazen Yasser
ЦФ
Главный тренер
Алаа Абдельаал
Остались в запасе
16
Mahmoud Hamdy
ВР
29
Mohamed Hashem
ЦЗ
17
Youssef El Gohary
ЦП
8
Hassan Ali
ЦП
20
Pape Badji
ЦФ
Остались в запасе
13
Amr Shaaban
ВР
2
Ahmed Hossam
ЦЗ
6
Essam Sobhy
ЦЗ
12
M. Hassouna
ЦП
12
Hassan Yassin
ЦП
8
Reda Salah
ЦП
70
Shamsu Kabir
ЦП
28
Favour Akem
ЦФ
90
Mazen Yasser
ЦФ
Главный тренер
Али Махер
Главный тренер
Алаа Абдельаал
Статистика матча Аль-Масри - Эль-Гуна
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
6
11
Офсайды
3
0
Количество передач
731
220
Сейвы
1
0
Точность передач %
88
70
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Керамика Клеопатра
0 : 1
01.05.2026
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Смуха
0 : 1
27.04.2026
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Масри
2 : 2
22.04.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Пирамидс
1 : 1
11.04.2026
Аль-Масри
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Петроджет
1 : 2
28.05.2026
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Эль-Гуна
2 : 1
22.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Национальный банк Египта
1 : 1
17.05.2026
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Эль-Гуна
0 : 1
12.05.2026
Кахраба Исмаилия
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Мокавлун
1 : 0
08.05.2026
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