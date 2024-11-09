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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Национальный банк Египта - Фарко
Национальный банк Египта - Фарко: обзор матча 09 ноября 2024
Национальный банк Египта
09.11.2024, суббота, 18:00
Египет. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Фарко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Национальный банк Египта - Фарко
90'
+2
Замена
G. Kamel
️️️️
A. Ghouma
Замена
M. Grendo
️️️️
Y. Annor
90'
+2
Замена
S. Abdallah
️️️️
О. Файсал
90'
+2
83'
Замена
M. Ezz
️️️️
M. Gehad
83'
Замена
O. Reda
️️️️
A. Sherif
Замена
A. Madbouli
️️️️
M. Helal
77'
63'
Замена
М. Фахри
️️️️
M. Ahmed Fouad
63'
Замена
Z. El Moutaraji
️️️️
W. Farag
Замена
А. Райан
️️️️
M. Ibrahim
61'
33'
Желтая карточка
M. Gehad
Желтая карточка
Y. Annor
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Национальный банк Египта
27
Abdel Aziz El Balouti
ВР
7
Hisham Salah
ЦЗ
6
Mahmoud El-Gazzar
ЦЗ
2
Mohamed Abdelghani
ЦЗ
11
Issahaku Yakubu
ЦЗ
4
Сайду Симпоре
ОП
25
Mohamed Helal
ЦП
12
Ahmed Rabia
ЦП
10
Mohamed Ibrahim
ЦП
9
Осама Файсал
ЦФ
30
Yaw Annor
ЦФ
Главный тренер
Тарек Мостафа
Фарко
25
Mohamed Saeed Shika
ВР
27
A. Gamal
(К)
ЦЗ
2
Yassin Marei
ЦЗ
21
Azmi Ghouma
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
31
Ahmed Sherif
ЦП
25
Mahmoud Emad
ЦП
6
Mahmoud Gehad
ЦП
6
Mohamed Ahmed Fouad
ЦП
7
Walid Farag
ЦФ
90
Amr Nasser
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Хаттаб
Национальный банк Египта
1
Ahmed Sobhi
ВР
12
Айман Ашраф
ЦЗ
23
Mohamed Bassiouny
ЦЗ
5
Mohamed Fathi
ЦП
21
Ahmed Madbouli
ЦП
29
Ахмед Райан
ЦФ
17
Ahmed El Nadry
ЦФ
22
Sayed Abdallah
ЦФ
21
Mohamed Grendo
ЦФ
Фарко
16
Mohamed Nadim
ВР
6
Gaber Kamel
ЦЗ
33
Babacar Ndiaye
ЦЗ
28
Enoque Tula
ЦП
4
Мохамед Фахри
ЦП
22
Mohamed Ezz
ЦФ
77
Zouhair El Moutaraji
ЦФ
30
O. Reda
ЦФ
70
Salah Basha
ЦФ
4-1-3-2
27
7
2
11
6
4
Симпоре
25
12
10
30
9
Файсал
4-4-2
25
17
Энкада
2
21
27
25
6
6
31
90
7
25
21
21
25
10
29
Райан
29
Райан
10
9
Файсал
22
22
9
Файсал
30
21
21
30
21
6
6
21
6
4
Фахри
4
Фахри
6
6
22
22
6
7
77
77
7
31
30
30
31
Остались в запасе
Национальный банк Египта
Фарко
1
Ahmed Sobhi
ВР
12
Айман Ашраф
ЦЗ
23
Mohamed Bassiouny
ЦЗ
5
Mohamed Fathi
ЦП
17
Ahmed El Nadry
ЦФ
Главный тренер
Тарек Мостафа
16
Mohamed Nadim
ВР
33
Babacar Ndiaye
ЦЗ
28
Enoque Tula
ЦП
70
Salah Basha
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Хаттаб
Остались в запасе
1
Ahmed Sobhi
ВР
12
Айман Ашраф
ЦЗ
23
Mohamed Bassiouny
ЦЗ
5
Mohamed Fathi
ЦП
17
Ahmed El Nadry
ЦФ
Остались в запасе
16
Mohamed Nadim
ВР
33
Babacar Ndiaye
ЦЗ
28
Enoque Tula
ЦП
70
Salah Basha
ЦФ
Главный тренер
Тарек Мостафа
Главный тренер
Ахмед Хаттаб
Статистика матча Национальный банк Египта - Фарко
1
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
7
Офсайды
2
0
Количество передач
404
337
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
67
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Национальный банк Египта
2 : 2
29.05.2026
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Фарко
0 : 1
22.05.2026
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Национальный банк Египта
1 : 1
17.05.2026
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Национальный банк Египта
2 : 3
13.05.2026
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Национальный банк Египта
0 : 0
07.05.2026
Исмаили
Фарко
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Исмаили
1 : 2
28.05.2026
Фарко
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Фарко
0 : 1
22.05.2026
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
18.05.2026
Фарко
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Фарко
0 : 1
12.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Кахраба Исмаилия
0 : 0
08.05.2026
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