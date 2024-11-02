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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Исмаили - Газль Эль-Махалла
Исмаили - Газль Эль-Махалла: обзор матча 02 ноября 2024
Исмаили
02.11.2024, суббота, 18:00
Египет. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Газль Эль-Махалла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исмаили - Газль Эль-Махалла
Замена
H. Mohamed
️️️️
M. Hassan
90'
+2
Желтая карточка
E. Hamdi
89'
82'
Замена
A. Semida
️️️️
A. Yehia
74'
Замена
M. Ali Ben Hammouda
️️️️
M. Hamdy Zaki
74'
Замена
I. Hassan
️️️️
M. Gaber
Желтая карточка
M. Nasr
73'
Замена
Э. Траоре
️️️️
M. Bayoumi
69'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исмаили
1
Ahmed Adel
ВР
34
Abdel Karim Mostafa
ЦЗ
20
Emad Hamdi
(К)
ЦЗ
2
Mohamed Nasr
ЦЗ
4
Mohamed Ammar
ЦЗ
12
Mohamed Bayoumi
ЦП
6
Mohamed Hassan
ЦП
9
Marwan Hamdi
ЦП
15
Nader Farag
ЦП
10
Mohamed Abdelsamia
ЦФ
7
Khaled Alnabrisi
ЦФ
Главный тренер
Шавки Гариб
Газль Эль-Махалла
16
Amer Mohamed
ВР
12
Yehia Zakaria
ЦЗ
6
Ahmed Hakam
ЦЗ
19
Mohamed Essam Emara
ЦП
33
Abdo Yehia
(К)
ЦП
28
Hossam Greisha
ЦФ
99
Mohamed Hamdy Zaki
ЦФ
17
Mohamed Gaber
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Эид
Исмаили
31
Kamal El Sayed
ВР
14
Hatem Mohamed
ЦЗ
19
Hesham Mohamed
ЦП
25
Abdallah El Saeed
ЦП
22
Ali El Malawany
ЦП
8
Эрик Траоре
АП
11
Mohamed Zidan
ЦФ
35
Omar El Kot
ЦФ
32
Mohamed Khatary
ЦФ
Газль Эль-Махалла
26
Хамиду Абдул Фатаву
ЛЗ
35
Abdo Semida
ЦЗ
14
Khaled El Akhmimi
ЦП
13
Ibrahim Hassan
ЦП
7
Mohamed Ashraf
ЦФ
20
Mohamed Ali Ben Hammouda
ЦФ
4-4-2
1
34
2
4
20
12
9
15
6
7
10
2-2-3
16
12
6
19
33
17
99
28
6
19
19
6
12
8
Траоре
8
Траоре
12
33
35
35
33
17
13
13
17
99
20
20
99
Остались в запасе
Исмаили
Газль Эль-Махалла
31
Kamal El Sayed
ВР
14
Hatem Mohamed
ЦЗ
25
Abdallah El Saeed
ЦП
22
Ali El Malawany
ЦП
11
Mohamed Zidan
ЦФ
35
Omar El Kot
ЦФ
32
Mohamed Khatary
ЦФ
Главный тренер
Шавки Гариб
26
Хамиду Абдул Фатаву
ЛЗ
14
Khaled El Akhmimi
ЦП
7
Mohamed Ashraf
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Эид
Остались в запасе
31
Kamal El Sayed
ВР
14
Hatem Mohamed
ЦЗ
25
Abdallah El Saeed
ЦП
22
Ali El Malawany
ЦП
11
Mohamed Zidan
ЦФ
35
Omar El Kot
ЦФ
32
Mohamed Khatary
ЦФ
Остались в запасе
26
Хамиду Абдул Фатаву
ЛЗ
14
Khaled El Akhmimi
ЦП
7
Mohamed Ashraf
ЦФ
Главный тренер
Шавки Гариб
Главный тренер
Ахмед Эид
Статистика матча Исмаили - Газль Эль-Махалла
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
11
Офсайды
5
1
Количество передач
433
312
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
68
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Исмаили
1 : 2
28.05.2026
Фарко
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттихад
3 : 0
23.05.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Исмаили
0 : 0
17.05.2026
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Вади Дегла
2 : 1
12.05.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Национальный банк Египта
0 : 0
07.05.2026
Исмаили
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Газль Эль-Махалла
4 : 2
29.05.2026
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Модерн Спорт
0 : 0
23.05.2026
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Газль Эль-Махалла
1 : 0
18.05.2026
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 10 тур
ЗЕД
3 : 2
13.05.2026
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
07.05.2026
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