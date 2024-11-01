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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Фарко - Аль-Иттихад
Фарко - Аль-Иттихад: обзор матча 01 ноября 2024
Фарко
01.11.2024, пятница, 18:00
Египет. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
66'
E. Apeh
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарко - Аль-Иттихад
89'
Желтая карточка
S. Moro
87'
Замена
A. Bakri
️️️️
М. Метвали
87'
Замена
H. Balaha
️️️️
B. Bernard Boateng
Замена
O. Reda
️️️️
A. Sherif
77'
Замена
G. Kamel
️️️️
A. Ghouma
77'
74'
Замена
O. El Wahsh
️️️️
М. Дауд
74'
Замена
N. Naser
️️️️
A. Mohamed
Замена
Z. El Moutaraji
️️️️
W. Mostafa
68'
Замена
М. Фахри
️️️️
M. Ahmed Fouad
68'
66'
ГОЛ! 0:1!
E. Apeh
57'
Желтая карточка
E. Apeh
45'
+1
Желтая карточка
B. Bernard Boateng
Желтая карточка
A. Gamal
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарко
25
Mohamed Saeed Shika
(К)
ВР
27
A. Gamal
ЦЗ
2
Yassin Marei
ЦЗ
21
Azmi Ghouma
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
31
Ahmed Sherif
ЦП
11
Walid Mostafa
ЦП
6
Mohamed Ahmed Fouad
ЦП
6
Mahmoud Gehad
ЦП
25
Mahmoud Emad
ЦП
90
Amr Nasser
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Хаттаб
Аль-Иттихад
37
Аль Махди Солиман
ВР
3
Марван Дауд
ЛЗ
5
Mostafa Ibrahim
ЦЗ
14
Махмуд Метвали
ЦЗ
6
Mahmoud Shabana
ЦЗ
17
Karim El Deeb
(К)
ЦП
18
Salifu Moro
ЦП
14
Abdelghani Mohamed
ЦП
20
Bekale Aubame
ЦФ
19
E. Apeh
ЦФ
77
Benjamin Bernard Boateng
ЦФ
Главный тренер
Никодимос Папавасилиу
Фарко
16
Mohamed Nadim
ВР
6
Gaber Kamel
ЦЗ
33
Babacar Ndiaye
ЦЗ
4
Мохамед Фахри
ЦП
28
Enoque Tula
ЦП
30
O. Reda
ЦФ
70
Salah Basha
ЦФ
22
Mohamed Ezz
ЦФ
77
Zouhair El Moutaraji
ЦФ
9
Saif Thierry
ЦФ
Аль-Иттихад
1
Sobhy Soliman
ВР
3
Abdallah Bakri
ЦЗ
2
Karim Yehia
ЦЗ
12
Omar El Wahsh
ЦП
44
Ahmed El Shimi
ЦП
8
Naser Naser
ЦП
27
Hesham Balaha
ЦФ
9
Fady Farid
ЦФ
99
Islam Samir
ЦФ
4-5-1
25
27
2
21
17
Энкада
11
6
6
25
31
90
4-3-3
37
Солиман
5
14
Метвали
6
3
Дауд
17
18
14
77
19
20
21
6
6
21
6
4
Фахри
4
Фахри
6
31
30
30
31
11
77
77
11
14
Метвали
3
3
14
Метвали
3
Дауд
12
12
3
Дауд
14
8
8
14
77
27
27
77
Остались в запасе
Фарко
Аль-Иттихад
16
Mohamed Nadim
ВР
33
Babacar Ndiaye
ЦЗ
28
Enoque Tula
ЦП
70
Salah Basha
ЦФ
22
Mohamed Ezz
ЦФ
9
Saif Thierry
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Хаттаб
1
Sobhy Soliman
ВР
2
Karim Yehia
ЦЗ
44
Ahmed El Shimi
ЦП
9
Fady Farid
ЦФ
99
Islam Samir
ЦФ
Главный тренер
Никодимос Папавасилиу
Остались в запасе
16
Mohamed Nadim
ВР
33
Babacar Ndiaye
ЦЗ
28
Enoque Tula
ЦП
70
Salah Basha
ЦФ
22
Mohamed Ezz
ЦФ
9
Saif Thierry
ЦФ
Остались в запасе
1
Sobhy Soliman
ВР
2
Karim Yehia
ЦЗ
44
Ahmed El Shimi
ЦП
9
Fady Farid
ЦФ
99
Islam Samir
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Хаттаб
Главный тренер
Никодимос Папавасилиу
Статистика матча Фарко - Аль-Иттихад
1
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
12
11
Офсайды
1
2
Количество передач
284
316
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
0
3
Матчи команд
Фарко
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Исмаили
1 : 2
28.05.2026
Фарко
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Фарко
0 : 1
22.05.2026
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
18.05.2026
Фарко
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Фарко
0 : 1
12.05.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Кахраба Исмаилия
0 : 0
08.05.2026
Фарко
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Национальный банк Египта
2 : 2
29.05.2026
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттихад
3 : 0
23.05.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Газль Эль-Махалла
1 : 0
18.05.2026
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
13.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Модерн Спорт
0 : 0
08.05.2026
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