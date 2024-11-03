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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Бостон Ривер - Серро Ларго
Бостон Ривер - Серро Ларго: обзор матча 03 ноября 2024
Бостон Ривер
03.11.2024, воскресенье, 03:15
Уругвай. Примера, 10 тур
3 : 0
Завершен
Серро Ларго
31'
A. Amado
43'
B. Damiani (П)
83'
B. Damiani
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бостон Ривер - Серро Ларго
Замена
G. Rodriguez
️️️️
A. Cougo
84'
ГОЛ! 3:0!
B. Damiani
83'
81'
Желтая карточка
G. G. Cordoba
79'
Замена
G. G. Cordoba
️️️️
N. Bertocchi
Замена
Y. Calleros
️️️️
G. Pérez
78'
Замена
L. Barcia
️️️️
A. Amado
78'
73'
Желтая карточка
N. Bertocchi
65'
Замена
A. Garcia
️️️️
N. Furtado
Замена
J. Manuel Gutiérrez
️️️️
L. Suhr
65'
Желтая карточка
A. Cougo
60'
54'
Желтая карточка
L. Cosentino
46'
Замена
I. Lopez
️️️️
I. López
46'
Замена
L. Cosentino
️️️️
M. Mir
ГОЛ с пенальти! 2:0!
B. Damiani
43'
41'
Желтая карточка
N. Cabral
ГОЛ! 1:0!
A. Amado
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бостон Ривер
1
Santiago Silva
ВР
17
Emanuel Beltrán
ЦЗ
2
Leonard Costa
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
29
Gastón Pérez
ЦП
16
Leandro Suhr
ЦП
10
Agustín Amado
ЦП
9
Bruno Damiani
ЦФ
21
Franco Pérez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
31
Nahuel Furtado
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
5
A. Di Pippa
ЦЗ
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
27
Ian López
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
33
Sebastián Sosa
ЦФ
19
Julian Contrera
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
24
Juan Manuel Gutiérrez
ЦФ
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
17
Alan Garcia
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
10
Luciano Cosentino
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
20
Federico Andrade
ЦФ
18
Inti Lopez
ЦФ
3-2-3-2
1
22
Родригес
40
8
2
17
29
16
10
21
9
4-4-2
25
2
3
5
31
27
8
15
22
19
33
40
17
17
40
29
3
3
29
10
7
7
10
16
24
24
16
31
17
17
31
8
10
10
8
22
10
10
22
27
18
18
27
Остались в запасе
Бостон Ривер
Серро Ларго
1
Bruno Antúnez
ВР
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
25
Rodrigo Formento
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
20
Federico Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Остались в запасе
1
Bruno Antúnez
ВР
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
Остались в запасе
25
Rodrigo Formento
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
20
Federico Andrade
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Статистика матча Бостон Ривер - Серро Ларго
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 0
14.11.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
1 : 2
01.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Diego Dunajec, Uruguay
Стадион:
Estadio Parque Artigas, Las Piedras
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