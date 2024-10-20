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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро - Расинг М
Серро - Расинг М: обзор матча 20 октября 2024
Серро
20.10.2024, воскресенье, 21:00
Уругвай. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Расинг М
83'
G. Rodriguez
27'
A. Alaniz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро - Расинг М
Желтая карточка
N. González
90'
+4
Желтая карточка
S. Ramirez
90'
+4
Желтая карточка
M. Rabuñal
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
G. Rodriguez
83'
Замена
G. Rodriguez
️️️️
M. Perez
80'
80'
Замена
A. Hernandez
️️️️
A. Pereira
80'
Замена
G. Bueno
️️️️
T. Espinosa
72'
Замена
E. Da Silva
️️️️
A. Alaniz
72'
Замена
M. Caceres
️️️️
J. Urretaviscaya
Замена
N. Wunsch
️️️️
E. Crespo
70'
Желтая карточка
C. Araujo
65'
Желтая карточка
P. Lacoste
58'
Замена
S. Ramirez
️️️️
J. Javier Berrios Mora
46'
Замена
M. Rabuñal
️️️️
N. Petillo
46'
Замена
H. Tijanovich
️️️️
D. Cóccaro
46'
44'
Желтая карточка
M. Ferreira
31'
Желтая карточка
D. Nandin
27'
ГОЛ! 0:1!
A. Alaniz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
24
Emiliano Álvarez
ЦЗ
23
Emilio Crespo
ЦЗ
13
Pablo Lacoste
ЦЗ
5
Alejo Macelli
ЦП
2
Nahuel Petillo
ЦП
2
Claudio Araujo
ЦП
13
Maximiliano Perez
ЦФ
9
Nicólas González
ЦФ
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
34
A. Pereira
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
4
G. Cotugno
ЦЗ
26
Thiago Espinosa
ЦЗ
7
J. Varela
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Серро
25
Kevin Larrea
ВР
11
Horacio Tijanovich
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
55
Martín Rabuñal
ЦП
17
Tobias Arevalos
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
11
Diego Aguilera
ЦФ
18
G. Rodriguez
ЦФ
14
Santiago Ramirez
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
3
G. Bueno
ЦЗ
26
M. Caceres
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
25
Rodrigo Teliz
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
10
Esteban Da Silva
ЦФ
11
Federico Andrada
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
3-3-4
1
24
23
13
5
2
2
13
14
17
9
3-2-4-1
25
17
4
26
34
4
23
80
7
7
23
17
11
11
17
23
8
8
23
2
55
55
2
13
18
18
13
14
14
14
14
26
3
3
26
80
26
26
80
34
17
17
34
7
10
10
7
Остались в запасе
Серро
Расинг М
25
Kevin Larrea
ВР
17
Tobias Arevalos
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
11
Diego Aguilera
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
25
Rodrigo Teliz
ЦП
11
Federico Andrada
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Остались в запасе
25
Kevin Larrea
ВР
17
Tobias Arevalos
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
11
Diego Aguilera
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
Остались в запасе
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
25
Rodrigo Teliz
ЦП
11
Federico Andrada
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Статистика матча Серро - Расинг М
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Луис Трокколи
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