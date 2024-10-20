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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро Ларго - Данубио
Серро Ларго - Данубио: обзор матча 20 октября 2024
Серро Ларго
20.10.2024, воскресенье, 18:30
Уругвай. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Данубио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро Ларго - Данубио
Замена
B. González
️️️️
R. Rabino
82'
77'
Замена
I. Pintos
️️️️
L. Sosa
77'
Замена
S. Etchebarne
️️️️
M. Peralta
Замена
G. G. Cordoba
️️️️
L. Cosentino
66'
Замена
M. Mir
️️️️
N. Furtado
66'
46'
Замена
F. Silvestre
️️️️
H. Novick
Желтая карточка
S. Sosa
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
G. Fratta
39'
Красная карточка
N. Blandi
Желтая карточка
R. Rabino
19'
18'
Желтая карточка
M. Fracchia
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
31
Nahuel Furtado
ЦЗ
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
19
Axel Prado
ЦЗ
5
A. Di Pippa
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
10
Luciano Cosentino
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
33
Sebastián Sosa
ЦФ
19
Julian Contrera
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
16
Matías Fracchia
ЦЗ
3
Ramiro Brazionis
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
17
Nicolás Blandi
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
17
Alan Garcia
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
11
Brian González
ЦП
27
Ian López
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
20
Federico Andrade
ЦФ
Данубио
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
25
Matías González
ЦЗ
7
Ignacio Pintos
ЦП
15
Richard Núñez
ЦП
17
Facundo Silvestre
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
28
Luis Femia
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
3-2-2-2
25
19
5
16
2
3
10
15
19
33
3-5-1-1
1
Гойкоэчеа
13
4
16
6
13
19
80
10
3
17
10
10
10
10
16
11
11
16
31
8
8
31
10
21
21
10
6
7
7
6
13
17
17
13
Остались в запасе
Серро Ларго
Данубио
25
Rodrigo Formento
ВР
17
Alan Garcia
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
27
Ian López
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
20
Federico Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
12
Jose Rio
ВР
25
Matías González
ЦЗ
15
Richard Núñez
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
28
Luis Femia
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Остались в запасе
25
Rodrigo Formento
ВР
17
Alan Garcia
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
27
Ian López
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
20
Federico Andrade
ЦФ
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
25
Matías González
ЦЗ
15
Richard Núñez
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
28
Luis Femia
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Главный тренер
Марио Саралеги
Статистика матча Серро Ларго - Данубио
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, Melo
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