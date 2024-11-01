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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Иттихад - Аль-Уроба
Аль-Иттихад - Аль-Уроба: обзор матча 01 ноября 2024
Аль-Иттихад
01.11.2024, пятница, 15:50
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Уроба
8'
L. Leite
56'
Д. Бесса (П)
76'
Д. Бесса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Уроба
Замена
G.
️️️️
L. Leite
80'
80'
Замена
️️️️
M. R. Azadi
79'
Замена
T. Traore
️️️️
Б. Травалли
ГОЛ! 3:0!
Д. Бесса
Пас отдал
М. Гайеди
76'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Бесса
56'
46'
Замена
M. Ismail
️️️️
A. Sabeel
ГОЛ! 1:0!
L. Leite
Пас отдал
Д. Бесса
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
33
Sultan Al Mantheri
ВР
12
Salim Rashid Obaid
ЦЗ
23
Waleed Rashid
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
3
Mohamed Sabeel Obeid
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
8
Caio Eduardo
ЦП
24
Khalid Al Darmaki
ЦП
11
Даниэль Бесса
(К)
ЦП
77
Leandro Leite
ЦФ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Аль-Уроба
40
Abdullah Yousef
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
80
Sinisa Jolacic
ЦЗ
19
Adel Sabeel
ЦЗ
4
Salem Suliman
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
36
Damilare Adigun
ЦП
8
Appolinaire Kack
ЦП
70
Khalid Yahya
(К)
ЦП
11
Бубакарр Травалли
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
Аль-Иттихад
55
Hamad Almansoori
ВР
17
Eisa Houti
ВР
25
Abdul Salam Mohammed
ЦЗ
73
Michel Dreifke
ЦЗ
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
6
Rejan Alivoda
ЦП
7
Саман Годдос
АП
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
19
Ahmed Al Naqbi
ЦФ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
Аль-Уроба
55
Talal Khameis Jouhar Saeed Alyammahi
ВР
21
Bader Rashed
ЦЗ
19
Hamid Yahya
ЦЗ
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
23
Mohamed Ismail
ЦП
99
Tiecoura Traore
ЦП
14
Yusuf Olatunji
ЦП
71
D. R. Nyengue
ЦФ
30
Ali Eid
ЦФ
9
Abdulla Anwar
ЦФ
10
Rashid Mubarak
ЦФ
4-3-1-2
33
12
16
Блажич
3
23
8
24
11
Бесса
10
Гайеди
70
Моганлу
77
4-1-3-2
40
80
19
4
3
20
Бумаль
36
8
70
9
11
Травалли
77
39
39
77
19
23
23
19
11
Травалли
99
99
11
Травалли
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Уроба
55
Hamad Almansoori
ВР
17
Eisa Houti
ВР
25
Abdul Salam Mohammed
ЦЗ
73
Michel Dreifke
ЦЗ
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
6
Rejan Alivoda
ЦП
7
Саман Годдос
АП
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
19
Ahmed Al Naqbi
ЦФ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
55
Talal Khameis Jouhar Saeed Alyammahi
ВР
21
Bader Rashed
ЦЗ
19
Hamid Yahya
ЦЗ
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
14
Yusuf Olatunji
ЦП
71
D. R. Nyengue
ЦФ
30
Ali Eid
ЦФ
9
Abdulla Anwar
ЦФ
10
Rashid Mubarak
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
Остались в запасе
55
Hamad Almansoori
ВР
17
Eisa Houti
ВР
25
Abdul Salam Mohammed
ЦЗ
73
Michel Dreifke
ЦЗ
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
6
Rejan Alivoda
ЦП
7
Саман Годдос
АП
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
19
Ahmed Al Naqbi
ЦФ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
Остались в запасе
55
Talal Khameis Jouhar Saeed Alyammahi
ВР
21
Bader Rashed
ЦЗ
19
Hamid Yahya
ЦЗ
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
14
Yusuf Olatunji
ЦП
71
D. R. Nyengue
ЦФ
30
Ali Eid
ЦФ
9
Abdulla Anwar
ЦФ
10
Rashid Mubarak
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Главный тренер
Бруну Перейра
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Уроба
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
6
Офсайды
2
3
Количество передач
366
467
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
10
7
Матчи команд
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Хатта Клуб
- : -
05.12.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Иттихад
0 : 3
20.11.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Зафра
1 : 3
07.11.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
18.10.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аджман Клуб
2 : 3
11.09.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Иттихад
0 : 2
04.09.2026
Аль-Айн
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Дибба Аль-Хисн
1 : 2
24.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Аль-Уроба
1 : 3
20.05.2025
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Аль-Уроба
1 : 2
13.05.2025
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аджман Клуб
2 : 3
05.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Аль-Уроба
1 : 1
22.04.2025
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