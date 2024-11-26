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Расписание матчей
Лига чемпионов Африки
Мамелоди Сандаунс - Маниема Юнион
Мамелоди Сандаунс - Маниема Юнион: обзор матча 26 ноября 2024
Мамелоди Сандаунс
26.11.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов Африки, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Маниема Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мамелоди Сандаунс - Маниема Юнион
90'
+4
Замена
M. Kwamambu Rachidi
️️️️
Â. Basiala Amongo
Замена
N. Maema
️️️️
Э. Сааведра
72'
Замена
П. Шалулиле
️️️️
А. Салес
72'
Замена
Х. Мудау
️️️️
К. Кодисанг
72'
65'
Желтая карточка
A. Bokomboli
56'
Желтая карточка
J. Bakasu
Желтая карточка
M. Khoza
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мамелоди Сандаунс
30
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
20
Грант Кекана
ЦЗ
29
Дивайн Лунга
ЦЗ
27
Тапело Морена
ПЗ
26
Эрвин Сааведра
ЦП
11
Marcelo Allende
ЦП
4
Тебохо Мокоена
ЦП
42
Malibongwe Khoza
ЦП
15
Лукас Рибейро
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Маниема Юнион
16
Efonge Brudel
ВР
26
Taboria Simete
ЦЗ
15
Lupini Dieumerci
ЦЗ
25
Osée Ndombele
(К)
ЦЗ
23
Exaucia Moanda
ЦЗ
16
Âgée Basiala Amongo
ЦП
21
Émeraude Otinga
ЦП
6
Joseph Bakasu
ЦП
13
Abedi Bokomboli
ЦФ
20
Jeancy Mboma
ЦФ
32
Jephté Kitambala
ЦФ
Главный тренер
Папи Кимото
Мамелоди Сандаунс
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
25
Хулисо Мудау
ПЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
35
Neo Maema
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
38
Петер Шалулиле
ЦФ
Маниема Юнион
30
Tambudila Kuku
ВР
4
Pierre Sefu
ЦЗ
22
Jonathan Kanu
ЦП
28
Chadoma Mukeni
ЦП
10
Musinga Kwamambu Rachidi
ЦФ
11
Obed Mbala
ЦФ
19
Josué Nsimba
ЦФ
24
Christian Balako
ЦФ
9
Rodrigue Kitwa
ЦФ
3-4-3
30
Уильямс
20
Кекана
29
Лунга
27
Морена
26
Сааведра
4
Мокоена
42
11
28
Кодисанг
9
Салес
15
Рибейро
4-3-3
16
15
25
23
26
16
21
6
32
20
13
28
Кодисанг
25
Мудау
25
Мудау
28
Кодисанг
26
Сааведра
35
35
26
Сааведра
9
Салес
38
Шалулиле
38
Шалулиле
9
Салес
16
10
10
16
Остались в запасе
Мамелоди Сандаунс
Маниема Юнион
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
15
Батуси Аубаас
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
12
Тапело Масеко
ЛВ
Главный тренер
Мигел Кардозу
30
Tambudila Kuku
ВР
4
Pierre Sefu
ЦЗ
22
Jonathan Kanu
ЦП
28
Chadoma Mukeni
ЦП
11
Obed Mbala
ЦФ
19
Josué Nsimba
ЦФ
24
Christian Balako
ЦФ
9
Rodrigue Kitwa
ЦФ
Главный тренер
Папи Кимото
Остались в запасе
1
Денис Оньянго
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
40
Мотоби Мвала
ЦЗ
15
Батуси Аубаас
ЦП
21
Sphelele Mkhulise
ЦП
12
Тапело Масеко
ЛВ
Остались в запасе
30
Tambudila Kuku
ВР
4
Pierre Sefu
ЦЗ
22
Jonathan Kanu
ЦП
28
Chadoma Mukeni
ЦП
11
Obed Mbala
ЦФ
19
Josué Nsimba
ЦФ
24
Christian Balako
ЦФ
9
Rodrigue Kitwa
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Главный тренер
Папи Кимото
Статистика матча Мамелоди Сандаунс - Маниема Юнион
1
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
5
Нарушения
9
9
Офсайды
3
1
Количество передач
672
187
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
64
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
11
2
Матчи команд
Мамелоди Сандаунс
Межконтинентальный кубок, 1/4 финала
Мамелоди Сандаунс
2 : 1
19.09.2026
Аль-Ахли
ЮАР. Премьершип, 29 тур
ТС Гэлакси
3 : 2
12.05.2026
Мамелоди Сандаунс
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Мамелоди Сандаунс
7 : 4
09.05.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 1
06.05.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
03.05.2026
Полокване Сити
Маниема Юнион
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Раджа
1 : 0
19.01.2025
Маниема Юнион
Лига чемпионов Африки, 5 тур
Маниема Юнион
1 : 2
11.01.2025
Мамелоди Сандаунс
Лига чемпионов Африки, 4 тур
ФАР Рабат
2 : 0
04.01.2025
Маниема Юнион
Лига чемпионов Африки, 3 тур
Маниема Юнион
1 : 1
14.12.2024
ФАР Рабат
Лига чемпионов Африки, 2 тур
Маниема Юнион
1 : 1
07.12.2024
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