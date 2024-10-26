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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Канвон - Кимчхон Сангму
Канвон - Кимчхон Сангму: обзор матча 26 октября 2024
Канвон
26.10.2024, суббота, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Кимчхон Сангму
64'
Y. Min-hyuk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Кимчхон Сангму
64'
Желтая карточка
Д. Ли
ГОЛ! 1:0!
Y. Min-hyuk
64'
Замена
В. Габриэль
️️️️
Ф. Ковачевич
63'
55'
Замена
Д. Ли
️️️️
S. Won Lee
55'
Замена
K. Hyun Yu
️️️️
P. Sang-Hyeok
46'
Замена
D. Kim
️️️️
S. Kim
46'
Замена
K. Kang-San
️️️️
S. Park
45'
Желтая карточка
M. Jae-hyeon
Замена
H. Hore
️️️️
K. Dong-Hyun
37'
32'
Желтая карточка
S. Kim
Желтая карточка
K. Dong-Hyun
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
2
Yeong-bin Kim
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
66
Su-il Park
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
33
Daewon Park
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
4
Min-woo Seo
ЦП
8
Seung Won Lee
ЦП
19
Park Sang-Hyeok
ЦФ
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
16
Uh-seok Kim
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
17
Cho Jin-hyuk
ЦФ
15
Jin Jun-Seo
ЦФ
Кимчхон Сангму
32
Joung Myung-jae
ВР
20
Kim Kang-San
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
6
Seong-ung Maeng
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
7
Dae-won Kim
ЦФ
6
Kyeong-jun Kim
ЦФ
4-1-5
1
88
2
13
Ги-Хёк
23
Тучи
18
6
19
Ковачевич
22
47
17
3-2-2-3
1
20
33
30
66
14
4
8
11
10
19
6
13
13
6
19
Ковачевич
63
Габриэль
63
Габриэль
19
Ковачевич
17
17
66
20
20
66
8
10
Ли
10
Ли
8
19
99
99
19
11
7
7
11
Остались в запасе
Канвон
Кимчхон Сангму
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
16
Uh-seok Kim
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
15
Jin Jun-Seo
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
32
Joung Myung-jae
ВР
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
6
Seong-ung Maeng
ЦП
6
Kyeong-jun Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
16
Uh-seok Kim
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
15
Jin Jun-Seo
ЦФ
Остались в запасе
32
Joung Myung-jae
ВР
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
3
Min-deok Kim
ЦЗ
6
Seong-ung Maeng
ЦП
6
Kyeong-jun Kim
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Статистика матча Канвон - Кимчхон Сангму
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Кимчхон Сангму
- : -
05.12.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Dong sik Jeong, South Korea
Стадион:
Gangneung Stadium, Gangneung
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