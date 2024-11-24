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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэджон - Чеджу
Тэджон - Чеджу: обзор матча 24 ноября 2024
Тэджон
24.11.2024, воскресенье, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Чеджу
30'
M. Ishida
45'
C. Im (АГ)
10'
J. Lee
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэджон - Чеджу
90'
+4
Желтая карточка
G. Kim
86'
Замена
H. Jae-seok
️️️️
S. Jin-Su
Замена
S. Ju
️️️️
D. Lim
78'
69'
Замена
K. Yoshio
️️️️
J.
69'
Замена
G. Kim
️️️️
Y. Choi
69'
Замена
K. Ja-Cheol
️️️️
J. Kim
Замена
В. Гутковскис
️️️️
K. Hyeon-uk
60'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
C. Im
45'
ГОЛ! 1:1!
M. Ishida
Пас отдал
J. Suk Oh
30'
22'
Желтая карточка
J.
13'
Желтая карточка
C. Woon
10'
ГОЛ! 0:1!
J. Lee
Пас отдал
N. Tae-Hee
Желтая карточка
H. Kim
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
4
Hyeon-uh Kim
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
7
Yoon Do-young
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
7
Masatoshi Ishida
ЦП
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
27
Geon-Joo Choi
ЦФ
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
26
Chae-min Im
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
30
Yeong-jun Choi
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
77
Ju-kong Kim
ЦФ
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
19
Seo Jin-Su
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
8
Se-jong Ju
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
21
In-kyun Kim
ЦФ
Чеджу
25
Im Joon-Seob
ВР
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
5
Italo
ЦП
7
Koo Ja-Cheol
ЦП
28
Geon-ung Kim
ЦП
47
Kaina Yoshio
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
4-3-3
1
4
22
15
26
7
44
Ли
7
6
27
70
4-2-4
21
13
32
26
26
30
30
19
11
10
77
15
8
8
15
70
19
Гутковскис
19
Гутковскис
70
19
20
20
19
77
7
7
77
30
28
28
30
11
47
47
11
Остались в запасе
Тэджон
Чеджу
25
Lee Jun-Seo
ВР
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
21
In-kyun Kim
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
25
Im Joon-Seob
ВР
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
5
Italo
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
21
In-kyun Kim
ЦФ
Остались в запасе
25
Im Joon-Seob
ВР
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
5
Italo
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Тэджон - Чеджу
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Чеджу
- : -
05.12.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Yong-jun Shin, South Korea
Стадион:
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
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