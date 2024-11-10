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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чонбук Хендай Моторс - Тэгу
Чонбук Хендай Моторс - Тэгу: обзор матча 10 ноября 2024
Чонбук Хендай Моторс
10.11.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Тэгу
70'
Д. Гю Ким
87'
К. Чан Хун
90'
L. Seung-Woo
90+7'
J. Won Hwang (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чонбук Хендай Моторс - Тэгу
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 3:1!
J. Won Hwang
ГОЛ! 3:0!
L. Seung-Woo
Пас отдал
К. Та-Хван
90'
Замена
J. Hong
️️️️
М. Сон Мин
89'
Замена
K. Ha-Jun
️️️️
J. Yeon
89'
ГОЛ! 2:0!
К. Чан Хун
Пас отдал
L. Seung-Woo
87'
Замена
L. Seung-Woo
️️️️
Д. Гю Ким
72'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
A.
72'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гю Ким
70'
Замена
T. Orobo
️️️️
P. Jae-yong
62'
52'
Замена
K. Yoshino
️️️️
C. Lee
46'
Замена
E. Silva
️️️️
L. Barcellos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
3
Je-un Yeon
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
4
Джин-Себ Пак
ОП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
8
Guk-yeong Han
ЦП
97
Джин Гю Ким
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
15
Andrigo
ЦФ
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
40
Park Jin-Young
ЦЗ
4
Caio Marcelo
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
8
Chan-dong Lee
ЦП
20
Jung Jae-Sang
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
15
Kim Ha-Jun
ЦП
14
Yu Je-ho
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
T. Orobo
ЦФ
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
Тэгу
31
Han Tae-Hee
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
9
Edgar Silva
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
19
Kim Yeong-jun
ЦФ
3-1-3-1-2
1
77
3
23
Та-Хван
4
Пак
28
8
97
Ким
27
Сон Мин
15
16
3-2-2-3
21
22
22
33
Чхоль
40
4
2
8
99
23
20
27
Сон Мин
26
26
27
Сон Мин
3
15
15
3
15
22
Чан Хун
22
Чан Хун
15
16
9
9
16
97
Ким
10
10
97
Ким
8
35
35
8
99
9
9
99
Остались в запасе
Чонбук Хендай Моторс
Тэгу
23
Jung-hoon Kim
ВР
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
14
Yu Je-ho
ЦП
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
31
Han Tae-Hee
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
19
Kim Yeong-jun
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
14
Yu Je-ho
ЦП
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
Остались в запасе
31
Han Tae-Hee
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
19
Kim Yeong-jun
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Тэгу
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Информация о матче
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
Новости команд
Все
Чонбук Хендай Моторс
Тэгу
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