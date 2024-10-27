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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чеджу - Чонбук Хендай Моторс
Чеджу - Чонбук Хендай Моторс: обзор матча 27 октября 2024
Чеджу
27.10.2024, воскресенье, 11:30
Южная Корея. Кей-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Чонбук Хендай Моторс
71'
J. Song
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чеджу - Чонбук Хендай Моторс
Замена
H. Jae-seok
️️️️
J.
90'
Замена
Y. Choi
️️️️
G. Kim
81'
76'
Замена
P. Jae-yong
️️️️
Y. Lee
76'
Замена
Б. Аджей-Боатенг
️️️️
G. Han
ГОЛ! 1:0!
J. Song
Пас отдал
N. Tae-Hee
71'
Замена
T. Kim
️️️️
S. Jin-Su
67'
62'
Замена
L. Seung-Woo
️️️️
С. Мин-Кю
Желтая карточка
G. Kim
57'
46'
Замена
A.
️️️️
J. Byung-kwan
Замена
N. Tae-Hee
️️️️
H. Jong-Mu
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
26
Chae-min Im
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
30
Han Jong-Mu
ЦП
28
Geon-ung Kim
ЦП
47
Kaina Yoshio
ЦП
11
Jefferson
ЦФ
19
Seo Jin-Su
ЦФ
9
Yuri
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
4
Джин-Себ Пак
ОП
8
Guk-yeong Han
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
97
Джин Гю Ким
ЦП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
Чеджу
41
Keun-bae Kim
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
23
Chang Woo Rim
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
30
Yeong-jun Choi
ЦП
5
Italo
ЦП
77
Ju-kong Kim
ЦФ
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
15
Andrigo
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
16
Park Jae-yong
ЦФ
4-3-3
21
26
4
32
26
30
28
47
9
19
11
3-1-4-2
1
23
Та-Хван
77
26
4
Пак
28
97
Ким
14
8
12
Мин-Кю
27
Сон Мин
19
71
71
19
11
20
20
11
28
30
30
28
30
10
10
30
8
19
Аджей-Боатенг
19
Аджей-Боатенг
8
14
15
15
14
12
Мин-Кю
10
10
12
Мин-Кю
28
16
16
28
Остались в запасе
Чеджу
Чонбук Хендай Моторс
41
Keun-bae Kim
ВР
23
Chang Woo Rim
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
5
Italo
ЦП
77
Ju-kong Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Остались в запасе
41
Keun-bae Kim
ВР
23
Chang Woo Rim
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
5
Italo
ЦП
77
Ju-kong Kim
ЦФ
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Чеджу - Чонбук Хендай Моторс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Чеджу
- : -
05.12.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Информация о матче
Главный судья:
Hee-Gon Kim, South Korea
Стадион:
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
Новости команд
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Чеджу
Чонбук Хендай Моторс
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