Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэджон - Тэгу
Тэджон - Тэгу: обзор матча 27 октября 2024
Тэджон
27.10.2024, воскресенье, 09:00
Южная Корея. Кей-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Тэгу
24'
M. Ishida
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэджон - Тэгу
90'
+4
Пенальти не реализован!
C.
Замена
J. Kim
️️️️
K. Jun-Beom
84'
Желтая карточка
K. Hyeon-uk
79'
76'
Замена
L. Barcellos
️️️️
C. Marcelo
Замена
K. Yoon-Sung
️️️️
J. Suk Oh
61'
55'
Желтая карточка
E. Silva
52'
Желтая карточка
C. Marcelo
46'
Замена
E. Silva
️️️️
P. Yong-hui
ГОЛ! 1:0!
M. Ishida
24'
19'
Замена
P. Yong-hui
️️️️
Í.
4'
Желтая карточка
J. Won Hwang
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
4
Hyeon-uh Kim
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
7
Masatoshi Ishida
ЦП
7
Yoon Do-young
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
27
Geon-Joo Choi
ЦФ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
40
Park Jin-Young
ЦЗ
4
Caio Marcelo
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
11
Cesinha
ЦФ
17
Ítalo
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
41
Jae-uh Kim
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
12
Seung-dae Kim
ЦП
23
Min-woo Kim
ЦП
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
8
Chan-dong Lee
ЦП
74
Yong Rae Lee
ЦП
9
Edgar Silva
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
3-1-4-2
1
4
22
33
Мун-Хван
8
Бобсин
7
44
Ли
14
7
98
Кривоцюк
27
4-3-3
21
4
22
33
Чхоль
40
2
14
35
23
17
11
14
41
41
14
22
6
6
22
74
74
9
9
4
99
99
4
17
58
58
17
Остались в запасе
Тэджон
Тэгу
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
12
Seung-dae Kim
ЦП
23
Min-woo Kim
ЦП
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
1
Yeong-eun Choi
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
8
Chan-dong Lee
ЦП
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
12
Seung-dae Kim
ЦП
23
Min-woo Kim
ЦП
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
7
Jin-hyeok Kim
ЦЗ
22
Seong-won Jang
ЦЗ
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
8
Chan-dong Lee
ЦП
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Тэджон - Тэгу
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Информация о матче
Главный судья:
Hyung-Jin Ko, South Korea
Стадион:
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
Новости команд
Все
Тэджон
Тэгу
Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
2025.08.04 17:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+