Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Инчхон Юнайтед - Чеджу
Инчхон Юнайтед - Чеджу: обзор матча 19 октября 2024
Инчхон Юнайтед
19.10.2024, суббота, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Чеджу
69'
G. Fernandes
50'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Инчхон Юнайтед - Чеджу
90'
+9
Замена
J. Hong
️️️️
Y.
Замена
K. Min
️️️️
M. Joo Lee
88'
Замена
S. Song
️️️️
J. Mun
88'
Замена
J. Kim
️️️️
S. Hong
88'
77'
Желтая карточка
C. Im
75'
Желтая карточка
J. Lee
ГОЛ! 1:1!
G. Fernandes
69'
Желтая карточка
J. Mun
67'
66'
Замена
H. Jae-seok
️️️️
J.
66'
Замена
J. Kim
️️️️
S. Jin-Su
50'
ГОЛ! 0:1!
J.
46'
Замена
N. Tae-Hee
️️️️
H. Jong-Mu
Замена
B. Oh
️️️️
G. Kim
30'
14'
Желтая карточка
J. Song
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
47
Dong-min Kim
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
5
Myung Joo Lee
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
42
Si-hoo Hong
ЦФ
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
26
Chae-min Im
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
28
Geon-ung Kim
ЦП
47
Kaina Yoshio
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
9
Yuri
ЦФ
19
Seo Jin-Su
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
15
Lim Hyung-jin
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
19
Shi-uh Song
ЦФ
Чеджу
41
Keun-bae Kim
ВР
13
Chung Woon
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
15
Jun-ho Hong
ЦЗ
5
Italo
ЦП
30
Yeong-jun Choi
ЦП
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
77
Ju-kong Kim
ЦФ
3-2-2-3
25
23
28
4
6
47
5
7
11
21
42
4-3-3
21
4
32
26
26
28
47
30
11
19
9
4
4
4
4
42
17
17
42
5
2
2
5
6
19
19
6
11
20
20
11
9
15
15
9
30
10
10
30
19
77
77
19
Остались в запасе
Инчхон Юнайтед
Чеджу
1
Seong-jun Min
ВР
15
Lim Hyung-jin
ЦЗ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
41
Keun-bae Kim
ВР
13
Chung Woon
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
5
Italo
ЦП
30
Yeong-jun Choi
ЦП
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
15
Lim Hyung-jin
ЦЗ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
Остались в запасе
41
Keun-bae Kim
ВР
13
Chung Woon
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
5
Italo
ЦП
30
Yeong-jun Choi
ЦП
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Инчхон Юнайтед - Чеджу
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Чеджу
- : -
05.12.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Woosung Kim, South Korea
Стадион:
Incheon Football Stadium, Incheon
Новости команд
Все
Инчхон Юнайтед
Чеджу
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+