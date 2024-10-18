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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кванджу - Тэгу
Кванджу - Тэгу: обзор матча 18 октября 2024
Кванджу
18.10.2024, пятница, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Тэгу
78'
B. Jun-soo
85'
E. Silva
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Тэгу
90'
+3
Желтая карточка
C. Lee
Замена
K. Kim
️️️️
M. Lee
88'
85'
ГОЛ! 1:1!
E. Silva
82'
Замена
J. Go
️️️️
P. Se-jin
Замена
K. Lee
️️️️
Y. Heo
82'
Замена
C. Shin
️️️️
K. Choi
82'
ГОЛ! 1:0!
B. Jun-soo
78'
Желтая карточка
B. Jun-soo
73'
68'
Замена
C. Lee
️️️️
K. Yoshino
60'
Замена
E. Silva
️️️️
Í.
29'
Желтая карточка
C.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
16
Ji-Hun Jung
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
68
Yool Heo
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Тэгу
21
Seung-hun Oh
ВР
40
Park Jin-Young
ЦЗ
4
Caio Marcelo
ЦЗ
22
Go Myeong Seok
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
2
Jae Won Hwang
ЦП
14
Park Se-jin
ЦП
35
Kyohei Yoshino
ЦП
11
Cesinha
ЦФ
17
Ítalo
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
88
Min-seo Moon
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
7
Hu-sung Oh
ЦП
9
Seung-un Ha
ЦФ
40
Chang-mu Shin
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Тэгу
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
8
Chan-dong Lee
ЦП
9
Edgar Silva
ЦФ
7
Jae-hyeon Go
ЦФ
99
Lucas Barcellos
ЦФ
58
Park Yong-hui
ЦФ
4-4-2
1
62
6
3
45
10
55
22
16
8
68
4-3-3
21
4
22
33
Чхоль
40
2
14
35
23
17
11
3
23
23
3
10
40
40
10
68
10
10
68
35
8
8
35
17
9
9
17
14
7
7
14
58
58
Остались в запасе
Кванджу
Тэгу
21
Noh Hee-Dong
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
88
Min-seo Moon
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
7
Hu-sung Oh
ЦП
9
Seung-un Ha
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
88
Min-seo Moon
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
7
Hu-sung Oh
ЦП
9
Seung-un Ha
ЦФ
Остались в запасе
1
Yeong-eun Choi
ВР
22
Seong-won Jang
ЦЗ
29
Jae-Hyun Park
ЦЗ
74
Yong Rae Lee
ЦП
99
Lucas Barcellos
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Вон-Квон Чой
Статистика матча Кванджу - Тэгу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Аньянг
- : -
05.12.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Информация о матче
Главный судья:
Dae-Yong Kim, South Korea
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
Новости команд
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