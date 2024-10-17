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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро Ларго - Депортиво Мальдонадо
Серро Ларго - Депортиво Мальдонадо: обзор матча 17 октября 2024
Серро Ларго
17.10.2024, четверг, 19:30
Уругвай. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво Мальдонадо
87'
S. Assis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро Ларго - Депортиво Мальдонадо
Замена
M. Mir
️️️️
N. Bertocchi
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
S. Assis
87'
Замена
N. Furtado
️️️️
A. Di Pippa
75'
74'
Замена
F. Tealde
️️️️
L. Núñez
74'
Замена
B. Centeno
️️️️
М. Суарес
62'
Замена
D. Romero
️️️️
F. Milán
54'
Замена
B. Acosta
️️️️
S. Cartagena
Замена
I. Lopez
️️️️
G. G. Cordoba
46'
25'
Желтая карточка
S. Cartagena
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
17
Alan Garcia
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
5
A. Di Pippa
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
10
Luciano Cosentino
ЦП
33
Sebastián Sosa
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Депортиво Мальдонадо
44
Guillermo Reyes
ВР
32
Hernán Petrik
ЦЗ
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
27
Ángel Rodríguez
ЦП
16
Renato César
ЦП
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
5
Lucas Núñez
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
10
Maximiliano Noble
ЦФ
9
Facundo Milán
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
19
Axel Prado
ЦЗ
31
Nahuel Furtado
ЦЗ
8
Matías Mir
ЦП
27
Ian López
ЦП
11
Brian González
ЦП
11
Facundo Núñez
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
20
Federico Andrade
ЦФ
Депортиво Мальдонадо
1
Adriano Freitas
ВР
23
Sebastian Diana
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
19
Facundo Tealde
ЦЗ
15
Sebastián González
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
33
Briam Acosta
ЦП
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
9
Alexander González
ЦФ
4-5-1
25
17
5
16
2
22
15
10
10
6
33
3-5-2
44
32
34
43
Суарес
27
7
5
28
16
9
10
5
31
31
5
22
8
8
22
10
18
18
10
9
27
27
9
5
19
19
5
43
Суарес
80
80
43
Суарес
28
33
33
28
Остались в запасе
Серро Ларго
Депортиво Мальдонадо
25
Rodrigo Formento
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
19
Axel Prado
ЦЗ
27
Ian López
ЦП
11
Brian González
ЦП
11
Facundo Núñez
ЦП
20
Federico Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
1
Adriano Freitas
ВР
23
Sebastian Diana
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
15
Sebastián González
ЦП
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
9
Alexander González
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Остались в запасе
25
Rodrigo Formento
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
19
Axel Prado
ЦЗ
27
Ian López
ЦП
11
Brian González
ЦП
11
Facundo Núñez
ЦП
20
Federico Andrade
ЦФ
Остались в запасе
1
Adriano Freitas
ВР
23
Sebastian Diana
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
15
Sebastián González
ЦП
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
9
Alexander González
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Статистика матча Серро Ларго - Депортиво Мальдонадо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Альбион
0 : 0
03.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Lasso,
Стадион:
Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, Melo
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Депортиво Мальдонадо
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