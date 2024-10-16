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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Бостон Ривер - Прогресо
Бостон Ривер - Прогресо: обзор матча 16 октября 2024
Бостон Ривер
16.10.2024, среда, 23:30
Уругвай. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Прогресо
78'
B. Damiani (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бостон Ривер - Прогресо
Желтая карточка
G. Rodriguez
90'
+6
Замена
M. Gonzalez
️️️️
L. Suhr
90'
+3
Замена
J. Manuel Acosta
️️️️
J. Manuel Gutiérrez
90'
+3
87'
Замена
G. Colman
️️️️
G. Barreto
87'
Замена
I. Lemmo
️️️️
M. Marta
Замена
Y. Calleros
️️️️
A. Amado
86'
Вторая желтая
B. Damiani
80'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
B. Damiani
78'
78'
Замена
J. Gonzalez
️️️️
G. Castillo
78'
Замена
R. Izquierdo
️️️️
P. Caballero
69'
Желтая карточка
M. Marta
65'
Замена
A. Moreira
️️️️
H. Sequeira
Замена
F. Pérez
️️️️
G. Pérez
65'
Желтая карточка
B. Damiani
59'
Замена
G. Rodriguez
️️️️
A. Cougo
46'
Желтая карточка
A. Cougo
45'
24'
Желтая карточка
G. Castillo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бостон Ривер
1
Santiago Silva
ВР
17
Emanuel Beltrán
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
2
Leonard Costa
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦЗ
16
Leandro Suhr
ЦП
29
Gastón Pérez
ЦП
10
Agustín Amado
ЦП
9
Bruno Damiani
ЦФ
24
Juan Manuel Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Прогресо
33
Nahuel Suárez
ВР
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
3
Martín Marta
ЦЗ
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
8
Mario García
ЦП
16
Pablo Caballero
ЦП
8
Adrián Colombino
ЦФ
19
H. Sequeira
ЦФ
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
21
Franco Pérez
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Прогресо
1
Matías Castro
ВР
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
22
J. Gonzalez
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
17
Nacho Jimenez
ЦП
27
A. Moreira
ЦФ
9
G. Alles
ЦФ
11
G. Colman
ЦФ
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
3-2-3-2
1
40
2
22
Родригес
8
17
16
29
10
24
9
3-2-2-3
33
18
29
28
2
3
8
16
21
19
8
16
30
30
16
24
31
31
24
40
17
17
40
10
3
3
10
29
21
21
29
16
4
4
16
18
22
22
18
3
10
10
3
19
27
27
19
21
11
11
21
Остались в запасе
Бостон Ривер
Прогресо
1
Bruno Antúnez
ВР
25
Felipe Chiappini
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
7
Gustavo Viera
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
1
Matías Castro
ВР
15
Mauro Martín
ЦЗ
17
Nacho Jimenez
ЦП
9
G. Alles
ЦФ
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Остались в запасе
1
Bruno Antúnez
ВР
25
Felipe Chiappini
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
7
Gustavo Viera
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Остались в запасе
1
Matías Castro
ВР
15
Mauro Martín
ЦЗ
17
Nacho Jimenez
ЦП
9
G. Alles
ЦФ
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Главный тренер
Карлос Каноббио
Статистика матча Бостон Ривер - Прогресо
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 0
14.11.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
1 : 2
01.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Прогресо
1 : 1
19.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Прогресо
2 : 0
17.10.2026
Хувентуд
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Fuentes, Uruguay
Стадион:
Estadio Parque Artigas, Las Piedras
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