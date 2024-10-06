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Расписание матчей
Никарагуа. Примера
Депортиво Окоталь - Манагуа
Депортиво Окоталь - Манагуа: обзор матча 06 октября 2024
Депортиво Окоталь
06.10.2024, воскресенье, 04:00
Никарагуа. Примера. Апертура, 10 тур
2 : 1
Завершен
Манагуа
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Депортиво Окоталь - Манагуа
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Депортиво Окоталь
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Депортиво Окоталь
0 : 2
01.05.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Спорт Себако
2 : 1
28.04.2025
Депортиво Окоталь
Никарагуа. Примера. Клаусура, 13 тур
Реал Эстели
3 : 2
17.04.2025
Депортиво Окоталь
Никарагуа. Примера. Клаусура, 16 тур
УНАН Манагуа
4 : 0
14.04.2025
Депортиво Окоталь
Никарагуа. Примера. Клаусура, 15 тур
Депортиво Окоталь
2 : 0
07.04.2025
Ранчо Сантана
Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 18 тур
Манагуа
4 : 1
26.04.2026
Дирианген
Никарагуа. Примера. Клаусура, 17 тур
Манагуа
1 : 1
19.04.2026
УНАН Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 16 тур
Матагальпа
1 : 2
16.04.2026
Манагуа
Никарагуа. Примера. Клаусура, 15 тур
Манагуа
1 : 1
13.04.2026
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Клаусура, 14 тур
Реал Эстели
2 : 1
09.04.2026
Манагуа
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