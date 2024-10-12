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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Прогресо - Данубио
Прогресо - Данубио: обзор матча 12 октября 2024
Прогресо
12.10.2024, суббота, 18:30
Уругвай. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Данубио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Прогресо - Данубио
Желтая карточка
G. Colman
90'
+4
Желтая карточка
A. Moreira
90'
+2
89'
Желтая карточка
G. Fratta
82'
Замена
N. Blandi
️️️️
S. Romero
82'
Замена
I. Pereira
️️️️
C. Tizon
Замена
G. Alles
️️️️
G. Barreto
77'
Замена
A. Moreira
️️️️
P. Caballero
77'
76'
Желтая карточка
E. Ancheta
Замена
R. Izquierdo
️️️️
D. Asconeguy
67'
Замена
G. Colman
️️️️
H. Sequeira
60'
Желтая карточка
D. Asconeguy
54'
Желтая карточка
A. Colombino
18'
6'
Желтая карточка
M. Fracchia
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Прогресо
33
Nahuel Suárez
ВР
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
3
Martín Marta
ЦЗ
16
Pablo Caballero
ЦП
8
Mario García
ЦП
19
H. Sequeira
ЦФ
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
16
Matías Fracchia
ЦЗ
80
Cristhian Tizon
ЦП
3
Ramiro Brazionis
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
10
Maximiliano Cantera
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Прогресо
1
Matías Castro
ВР
22
J. Gonzalez
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
17
Nacho Jimenez
ЦП
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
27
A. Moreira
ЦФ
11
G. Colman
ЦФ
9
G. Alles
ЦФ
Данубио
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
13
Hernán Novick
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
7
Ignacio Pintos
ЦП
15
Richard Núñez
ЦП
17
Nicolás Blandi
ЦФ
28
Luis Femia
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
3-2-2-3
33
18
2
3
28
29
16
8
8
21
19
3-5-2
1
Гойкоэчеа
13
4
16
80
19
19
6
3
30
10
28
4
4
28
16
27
27
16
19
11
11
19
21
9
9
21
80
21
21
80
19
17
17
19
Остались в запасе
Прогресо
Данубио
1
Matías Castro
ВР
22
J. Gonzalez
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
17
Nacho Jimenez
ЦП
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
13
Hernán Novick
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
7
Ignacio Pintos
ЦП
15
Richard Núñez
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Остались в запасе
1
Matías Castro
ВР
22
J. Gonzalez
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
17
Nacho Jimenez
ЦП
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
13
Hernán Novick
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
7
Ignacio Pintos
ЦП
15
Richard Núñez
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
33
Gabriel Leyes
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Главный тренер
Марио Саралеги
Статистика матча Прогресо - Данубио
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Прогресо
1 : 1
19.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Прогресо
2 : 0
17.10.2026
Хувентуд
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Абрахам Паладино
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