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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Депортиво Мальдонадо - Прогресо
Депортиво Мальдонадо - Прогресо: обзор матча 07 октября 2024
Депортиво Мальдонадо
07.10.2024, понедельник, 00:30
Уругвай. Примера, 6 тур
2 : 2
Завершен
Прогресо
26'
R. César
45+1'
М. Суарес
49'
G. Colman
66'
M. García
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Мальдонадо - Прогресо
Желтая карточка
P. Gonzalez
90'
+4
Замена
R. Muníz
️️️️
R. César
90'
Замена
F. Milán
️️️️
F. Tealde
90'
77'
Замена
J. Gonzalez
️️️️
G. Castillo
Замена
S. González
️️️️
P. Gonzalez
75'
66'
ГОЛ! 2:2!
M. García
Пас отдал
G. Barreto
63'
Замена
R. Izquierdo
️️️️
P. Caballero
63'
Замена
G. Alles
️️️️
G. Colman
49'
ГОЛ! 2:1!
G. Colman
46'
Замена
G. Barreto
️️️️
H. Sequeira
ГОЛ! 2:0!
М. Суарес
45'
+1
40'
Желтая карточка
H. Sequeira
ГОЛ! 1:0!
R. César
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Мальдонадо
44
Guillermo Reyes
ВР
19
Facundo Tealde
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
5
Lucas Núñez
ЦП
80
P. Gonzalez
ЦП
11
Hernán Toledo
ЦП
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
16
Renato César
ЦП
10
Maximiliano Noble
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Прогресо
33
Nahuel Suárez
ВР
3
Martín Marta
ЦЗ
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
16
Pablo Caballero
ЦП
8
Mario García
ЦП
19
H. Sequeira
ЦФ
11
G. Colman
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Депортиво Мальдонадо
1
Adriano Freitas
ВР
32
Hernán Petrik
ЦЗ
2
Nicolás Fuica
ЦЗ
27
Ángel Rodríguez
ЦП
15
Sebastián González
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
33
Briam Acosta
ЦП
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
9
Facundo Milán
ЦФ
Прогресо
1
Matías Castro
ВР
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
5
G. Labraga
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
22
J. Gonzalez
ЦЗ
7
Alejandro García
ЦП
27
A. Moreira
ЦФ
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
9
G. Alles
ЦФ
3-5-1
44
19
43
Суарес
4
80
11
7
16
5
10
3-2-2-3
33
28
2
29
3
18
16
8
8
11
19
80
15
15
80
16
14
14
16
19
9
9
19
16
4
4
16
18
22
22
18
19
21
21
19
11
9
9
11
Остались в запасе
Депортиво Мальдонадо
Прогресо
1
Adriano Freitas
ВР
32
Hernán Petrik
ЦЗ
2
Nicolás Fuica
ЦЗ
27
Ángel Rodríguez
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
33
Briam Acosta
ЦП
Главный тренер
Хоакин Богоссян
1
Matías Castro
ВР
5
G. Labraga
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
7
Alejandro García
ЦП
27
A. Moreira
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Остались в запасе
1
Adriano Freitas
ВР
32
Hernán Petrik
ЦЗ
2
Nicolás Fuica
ЦЗ
27
Ángel Rodríguez
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
33
Briam Acosta
ЦП
Остались в запасе
1
Matías Castro
ВР
5
G. Labraga
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
7
Alejandro García
ЦП
27
A. Moreira
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Главный тренер
Карлос Каноббио
Статистика матча Депортиво Мальдонадо - Прогресо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Альбион
0 : 0
03.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Прогресо
1 : 1
19.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Прогресо
2 : 0
17.10.2026
Хувентуд
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Estadio Domingo Burgueno Miguel, Maldonado
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